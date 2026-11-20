A morte inesperada de um conhecido influencer brasileiro está a provocar uma onda de choque e tristeza nas redes sociais. A notícia foi confirmada pela companheira, também influenciadora, que partilhou uma mensagem profundamente emotiva, na qual descreveu a dor de perder o amor da sua vida e pediu respeito pela família neste momento particularmente difícil.

Gabriel Félix morreu na noite de quinta-feira, 19 de novembro, aos 29 anos. A informação foi tornada pública esta sexta-feira, dia 20, por Isabelle Abreu, conhecida nas redes sociais como Xsbel. O casal era bastante conhecido pelos vídeos em que partilhava momentos do relacionamento e da vida familiar, incluindo a rotina com a filha, Amelie, de três anos.

Foi através de uma publicação nas redes sociais que Isabelle deu conta da morte do companheiro, confessando não encontrar palavras para descrever o sofrimento que está a atravessar.

«Não sei como começar este texto. Nunca pensei que precisasse de escrever sobre isto. Ontem à noite, o Gabriel faleceu», começou por escrever.

A influenciadora não escondeu a dimensão da dor que está a sentir e recordou a ligação especial que os unia, descrevendo Gabriel como a sua alma gémea e o grande amor da sua vida.

«É difícil encontrar palavras para descrever aquilo por que estamos a passar. Estou a sentir uma dor que nunca imaginei sentir. O Gabriel é o amor da minha vida, a minha alma gémea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais bonita da nossa história», declarou.

Na mesma mensagem, Isabelle pediu orações e deixou uma declaração de amor ao companheiro, recordando também a importância que este terá sempre na vida da filha.

«Que honra ter partilhado estes anos contigo. Que honra a Amelie ter-te como pai. O nosso amor é eterno. E o teu legado também será», escreveu.

«Não consigo imaginar um mundo sem ti»: mulher faz pedido desesperado

Um dos momentos mais emocionantes da despedida surgiu quando Isabelle confessou ainda não conseguir aceitar a realidade da perda. A influenciadora revelou que deseja ter Gabriel de volta e que continua a questionar-se sobre o que aconteceu.

«Não consigo imaginar um mundo sem ti. Não quero acreditar no que aconteceu. Quero-te de volta. Continuo a perguntar a Deus onde estás», desabafou.

Além da homenagem, Isabelle aproveitou para deixar um pedido especial às pessoas que acompanham a família. A influenciadora explicou que todos estão a tentar compreender o sucedido e que precisam de tempo e privacidade para enfrentar este momento de luto.

«Peço, por favor, que respeitem este momento tão delicado. Ainda estamos a tentar compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver esta dor», apelou.

A companheira de Gabriel agradeceu ainda todas as mensagens de carinho recebidas, mas terminou a publicação com um novo pedido de orações, mostrando-se profundamente abalada com a perda.

«Estou sem chão, estou desesperada», escreveu.

Causa da morte continua por esclarecer

Até ao momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da morte de Gabriel Félix. A própria Isabelle confirmou que a família ainda não sabe o que aconteceu, tendo pedido aos seguidores que respeitem a privacidade de todos.

Segundo a imprensa brasileira, Gabriel Félix tinha mais de um milhão de seguidores no Instagram e conquistou notoriedade através dos conteúdos que publicava ao lado de Isabelle. O casal partilhava vídeos sobre o relacionamento, momentos de humor e episódios do quotidiano familiar, conquistando uma comunidade significativa de seguidores.

Os dois eram pais de Amelie, nascida em outubro de 2023, e tinham também um projeto conjunto no YouTube, onde partilhavam vários momentos da vida a dois e da experiência da parentalidade.

A morte inesperada do influencer deixa assim uma família de luto e uma comunidade de seguidores sensibilizada pela mensagem de despedida de Isabelle, que, numa das fases mais difíceis da sua vida, pediu apenas orações, carinho e respeito pelo sofrimento que está a viver.