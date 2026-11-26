O jornalismo português está de luto. Pedro Ferreira, jornalista que passou pela RTP Antena 1 e pela RTP Antena 3, morreu esta quarta-feira, 25 de novembro, aos 59 anos. A notícia foi anunciada pelas rádios da estação pública, através das redes sociais.

Com uma carreira de quatro décadas dedicada à rádio, Pedro Ferreira era um profissional reconhecido e acarinhado pelos colegas, que recordam sobretudo a sua boa disposição e generosidade.

«Morreu, aos 59 anos, o jornalista da RTP Antena 1 e RTP Antena 3, Pedro Ferreira. Na rádio há quatro décadas, era reconhecido na redação do Centro de Produção Norte pela boa disposição e generosidade», pode ler-se na publicação divulgada pela estação pública.

A mesma mensagem revelou que o jornalista foi vítima de uma «doença galopante» que o atingiu nos últimos meses.

A despedida terminou com uma mensagem de agradecimento ao profissional: «Obrigado, Pedro! Até sempre». A publicação foi acompanhada por uma fotografia de Pedro Ferreira.

Uma vida dedicada ao jornalismo e à rádio

Ao longo de 40 anos de carreira, Pedro Ferreira construiu um percurso ligado ao jornalismo radiofónico, tendo passado por diferentes órgãos de comunicação social.

Antes de integrar a RTP, trabalhou na TSF Centro e no jornal desportivo O Jogo. Em 1999, entrou para os quadros da estação pública, onde desenvolveu grande parte do seu percurso profissional, com trabalho na Antena 1 e na Antena 3.

Natural de Coimbra, o jornalista estava ligado ao Centro de Produção Norte da RTP, no Porto, onde era particularmente estimado pelos colegas.

O seu percurso ficou também associado ao jornalismo desportivo e aos relatos de futebol, uma das áreas em que se destacou ao longo da carreira.

Ana Markl recorda colega da Antena 3

A notícia da morte de Pedro Ferreira motivou também várias manifestações de pesar entre profissionais da comunicação social.

Ana Markl, que se cruzou com o jornalista durante a sua passagem pela Antena 3, recorreu às redes sociais para recordar o colega e a importância que teve numa fase marcante do seu percurso profissional.

«O Pedro, uma peça fundamental na "era dourada" do tempo que passei nas "Manhãs da 3"», escreveu a locutora, numa homenagem partilhada nas histórias do Instagram.

A morte de Pedro Ferreira deixa de luto a rádio portuguesa e todos aqueles que, ao longo de quatro décadas, acompanharam o seu trabalho ou tiveram oportunidade de partilhar consigo o quotidiano de uma redação.