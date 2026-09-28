Morreu Adelino Tavares. Tinha 64 anos

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O ator Adelino Tavares, fundador da Orquestra Dramática “O Bife” morreu no sábado, no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, disse hoje à Lusa fonte próxima do ator.

A morte de Adelino Tavares foi divulgada nas redes sociais da Galeria Zé Dos Bois (ZDB), numa publicação na qual é referido que “a Máquina Infernal desligou os motores”, classificando ainda Adelino Tavares como “o arquiteto da provocação e do movimento puro, [que] deixou definitivamente o palco”.

Segundo a ZDB, o corpo de Adelino Tavares estará em câmara ardente na ZDB, em Lisboa, entre as 18:00 e as 23:00 de segunda-feira, realizando-se a cremação, às 15:00, de terça-feira, no cemitério do Alto de S. João.

Na página do ator na Internet, lê-se que Adelino Tavares finalizou a escola de artes circenses e do espetáculo Chapitô em 1989, tendo frequentado várias formações sobre o trabalho de corpo e de ator.

No final da escola de circo, “formou a Orquestra Dramática O Bife onde concebeu e dirigiu vários espetáculos da sua autoria, entre os quais ‘O Discurso da cenoura’ (1990) e ‘La Cromagnona + 1 peça para um colchão’”.

Segundo o seu próprio ‘site’, “A Lei dos 3 tomates”, “A Peça mais rápida do mundo” ou “Onde é que estão os meus 400 paus” e “O meu Carro é + dramático que o teu (I, II, III)” foram outros dos espetáculos que criou e dirigiu, tal como “Um dia levanto-me e mato todos os gajos que não pensam”.

Como ator, participou em cinema e séries televisivas. No cinema, protagonizou o filme de terror “I’ll see you in my dreams”, de Filipe Melo e Miguel Angel Vivas, de 2003.

Na televisão, fez parte de elencos de séries como “Jardins Proibidos”, “Bocage” ou “O Dia do Regicídio”.