A saudade de Luís Represas continua bem presente na família. O cantor português faria 70 anos na passada terça-feira, 24 de novembro, mas a data ficou marcada de uma forma particularmente emotiva: foi o primeiro aniversário celebrado após a morte do artista, que partiu em julho, aos 69 anos.

Um dos filhos do músico, Nuno Represas, não deixou passar o dia em branco e recorreu às redes sociais para prestar uma homenagem ao pai. Através de uma publicação no Instagram, onde partilhou várias fotografias dos dois, deixou uma mensagem marcada pelo carinho, pelo orgulho e até por uma nota de humor.

«Acredito que o mais aliciante que a música tem é o inesperado», começou por escrever, recuperando uma frase do próprio Luís Represas. «Muitos parabéns, paizão!», acrescentou.

Mas foi a mensagem seguinte que revelou a saudade e a cumplicidade que os uniam.

«Acho um bocado fatela partires antes dos 70 só para não te poder chamar velho, mas pronto… Tenho muito orgulho em ti, na pessoa que foste, e que sempre serás. Beijinhos», escreveu Nuno Represas.

Uma homenagem simples e pessoal, que assinala uma data que certamente terá um significado especial para a família do artista.

Luís Represas morreu quatro meses antes de completar 70 anos

Recorde-se que Luís Represas morreu a 22 de julho de 2026, aos 69 anos, vítima de doença prolongada. A morte do cantor e compositor deixou de luto a música portuguesa, num ano particularmente simbólico: o artista assinalava cinco décadas de carreira.

Nascido a 24 de novembro de 1956, em Lisboa, Luís Represas ficou conhecido como uma das vozes mais marcantes dos Trovante, grupo que ajudou a fundar em 1976 e do qual foi vocalista. Depois do fim da banda, em 1992, prosseguiu o percurso musical a solo, construindo uma carreira recheada de canções que marcaram várias gerações.

Temas como «125 Azul», «Perdidamente», «Saudade» e «Feiticeira» fazem parte do legado musical deixado pelo artista.

Quatro filhos e uma carreira que continua a ser celebrada

No plano familiar, Luís Represas era pai de quatro filhos: Nuno e José, da relação com a jornalista Margarida Pinto Correia, e João Nicolau e Carolina, do anterior casamento com Cristina Thorbjörnsen.

Apesar da morte do músico, a celebração dos seus 50 anos de carreira vai continuar a fazer-se ouvir. Os dois concertos que tinha previsto realizar em abril de 2027, nos Coliseus de Lisboa e do Porto, mantiveram-se, transformando-se numa homenagem à sua vida e obra.

Os espetáculos estão marcados para 10 de abril, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 17 de abril, no Coliseu Porto Ageas. A iniciativa pretende celebrar o percurso de um artista cuja música continua a fazer parte da memória coletiva portuguesa.

Quatro meses depois da sua partida, a data em que Luís Represas faria 70 anos tornou-se, assim, mais uma oportunidade para recordar não só o músico, mas também o pai que Nuno Represas continua a homenagear com saudade e orgulho.