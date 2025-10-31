Morreu atropelada pelo próprio carro: autoridades encontraram mulher debaixo da viatura

Uma mulher de 75 anos morreu hoje na sequência de um atropelamento pela sua própria viatura, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.
“À nossa chegada a senhora encontrava-se debaixo da sua própria viatura em paragem cardiorrespiratória. A preocupação foi retirar a senhora e fazer todas as manobras de reanimação”, adiantou à agência Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva.
Armando Pina indicou ainda que “o óbito da senhora foi declarado no local pelo médico do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]” e que foi chamada a equipa de investigação da Guarda Nacional Republicana (GNR).
“A senhora tinha 75 anos e era ali de Queiriga”, aldeia em que ocorreu o atropelamento, acrescentou Armando Pina.
A aldeia de Queiriga é também sede de freguesia, no concelho de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu.
Segundo fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 15:55 e para o local foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva, da GNR e do INEM.