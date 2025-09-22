Celebridade da TV morreu em queda de avioneta. O ex-marido deu a notícia sem saber que a antiga companheira seguia a bordo

O mundo da televisão interncaional está de luto: Débora Estrella, conhecida apresentadora mexicana do Telediario Matutino, morreu este sábado na sequência da queda de uma avioneta no seu país. A jornalista, de 43 anos, não resistiu ao impacto, que vitimou também o piloto da aeronave, Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, gerando enorme comoção no meio jornalístico e entre os seus colegas de Grupo Multimedios.

O acidente aconteceu por volta das 18h50, quando a avioneta se despenhou junto ao Rio Pesquería. da rápida chegada de equipas de emergência de Proteção Civil, as duas vidas não puderam ser salvas.

A confirmação da morte de Débora Estrella surgiu minutos depois, através da Agência Estatal de Investigações e também do próprio presidente da câmara de García, Manuel Guerra Cavazos, que esteve no local e lamentou a tragédia nas redes sociais.

Um detalhe doloroso marcou ainda mais esta tragédia: foi o ex-marido de Débora, o também jornalista José Luis García, quem deu a notícia do acidente na televisão. O reconhecido apresentador de Las Noticias Monterrey, da Televisa, relatou em direto a queda da avioneta em García sem imaginar que a sua antiga companheira estava a bordo. Apenas horas mais tarde lhe foi confirmado que Débora estava entre as vítimas mortais.

Desde 2018, Débora Estrella dava rosto e voz ao Telediario Matutino em Monterrey e, ao longo da sua carreira, passou também por noticiários de Milenio Televisión e pelo Telediario Ciudad de México, transmitido no Canal 6 aos fins de semana. A sua perda deixou colegas e espectadores em choque.

Nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de pesar, tanto de colegas de profissão como de cidadãos que acompanhavam diariamente o trabalho da jornalista. O luto estende-se muito além da redação: Débora Estrella era considerada uma das vozes mais queridas da televisão mexicana, lembrada pela sua proximidade com o público e pela forma calorosa como conduzia a informação.