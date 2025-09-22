Facebook Instagram

Celebridade da TV morreu em queda de avioneta. O ex-marido deu a notícia sem saber que a antiga companheira seguia a bordo

Vídeo mostra momento em que jornalista acompanha em direto um acidente trágico, longe de imaginar que ali estava a sua ex-mulher já sem vida
IOL
Hoje às 11:25
Professora de 34 anos violou aluno de 11. Docente é casada e atraiu criança para sua casa

O mundo da televisão interncaional está de luto: Débora Estrella, conhecida apresentadora mexicana do Telediario Matutino, morreu este sábado na sequência da queda de uma avioneta no seu país. A jornalista, de 43 anos, não resistiu ao impacto, que vitimou também o piloto da aeronave, Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, gerando enorme comoção no meio jornalístico e entre os seus colegas de Grupo Multimedios.

O acidente aconteceu por volta das 18h50, quando a avioneta se despenhou junto ao Rio Pesquería. da rápida chegada de equipas de emergência de Proteção Civil, as duas vidas não puderam ser salvas.

A confirmação da morte de Débora Estrella surgiu minutos depois, através da Agência Estatal de Investigações e também do próprio presidente da câmara de García, Manuel Guerra Cavazos, que esteve no local e lamentou a tragédia nas redes sociais.

Um detalhe doloroso marcou ainda mais esta tragédia: foi o ex-marido de Débora, o também jornalista José Luis García, quem deu a notícia do acidente na televisão. O reconhecido apresentador de Las Noticias Monterrey, da Televisa, relatou em direto a queda da avioneta em García sem imaginar que a sua antiga companheira estava a bordo. Apenas horas mais tarde lhe foi confirmado que Débora estava entre as vítimas mortais.

Desde 2018, Débora Estrella dava rosto e voz ao Telediario Matutino em Monterrey e, ao longo da sua carreira, passou também por noticiários de Milenio Televisión e pelo Telediario Ciudad de México, transmitido no Canal 6 aos fins de semana. A sua perda deixou colegas e espectadores em choque.

Nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de pesar, tanto de colegas de profissão como de cidadãos que acompanhavam diariamente o trabalho da jornalista. O luto estende-se muito além da redação: Débora Estrella era considerada uma das vozes mais queridas da televisão mexicana, lembrada pela sua proximidade com o público e pela forma calorosa como conduzia a informação.

 

RELACIONADOS
Professora de 34 anos violou aluno de 11. Docente é casada e atraiu criança para sua casa
Filhos de 10 e 7 anos de influencer da Disney morrem em acidente trágico. Pai ficou em estado grave
Mãe sobrevive a violento acidente que matou os três filhos de 6,15 e 17 anos. A tragédia está a comover muitos
Marcou férias com a família em Ibiza depois de mulher ser diagnosticada com cancro. Um mergulho com os filhos deixou-o tetraplégico
Mais Vistos
00:06:28
Secret Story
«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa
tvi
00:01:59
Secret Story
Após momento de tensão e gritos, Liliana e Marisa fazem as pazes com um abraço e lágrimas
tvi
00:06:28
Secret Story
«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa
tvi
00:09:14
Secret Story
Pista para um segredo gera o caos na casa! Veja o que se passou
tvi
Destaques IOL
Piscinas portuguesas
Descobrimos as piscinas portuguesas mais incríveis para mergulhos de outono
Regras de etiqueta
Posso levantar a mesa e lavar a loiça com convidados em casa? Saiba o que manda a etiqueta
Morte
Celebridade da TV morreu em queda de avioneta. O ex-marido deu a notícia sem saber que a antiga companheira seguia a bordo
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story 9: Uma semana que pareceu um mês
Mais Lidas
Dois às 10
Sem trabalho após sair do «Secret Story», Bruno Miguel anuncia decisão: «Não vejo outra solução»
tvi
Tragédia
Aos 26 anos, noiva sentiu-se mal no altar e acabou em coma no hospital. Morreu após dois dias
Bola de Ouro
Bola de Ouro: João Neves fica na 19.ª posição
maisfutebol
Internacional
Ali Koç perde eleições e sai da presidência do Fenerbahçe
maisfutebol
Famosos
Vida antes de "Secret Story": a história de amor de Pedro Jorge e Marisa em 30 fotos!
selfie
Pedro Benevides
Pedro Benevides partilha novas fotografias da mulher: "casalinho maravilha"