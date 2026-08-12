Futebolista é declarado morto após colapso dentro de campo. Acorda horas depois dentro da morgue

Há histórias que parecem saídas de um filme de terror. Esta aconteceu, alegadamente, depois de um jogo de futebol. Chinedu Ozor, futebolista nigeriano do Katsina United, foi dado como morto depois de ter colapsado durante um jogo de pré-temporada. Horas mais tarde, quando já se encontrava numa morgue, terá mexido uma mão. Foi então levado de urgência para o hospital, onde permanece nos cuidados intensivos.

A história é avançada pelo The Sun, que descreve o episódio como um verdadeiro choque para o futebol nigeriano. Ozor, defesa que tinha acabado de assinar pelo Katsina United, sentiu-se mal durante as primeiras fases do encontro frente ao Niger Tornadoes e caiu no relvado. Segundo o relato do jornal britânico, foi assistido e posteriormente declarado morto por médicos.

Mas o que aconteceu depois tornou o caso ainda mais perturbador. Já na morgue, Ozor terá dado sinais de movimento. Uma mão mexeu-se, um pequeno gesto que terá mudado completamente o rumo da história.

O futebolista foi então retirado da morgue e transportado para o Katsina General Hospital, onde, de acordo com a mesma fonte, se encontra nos cuidados intensivos, sob oxigénio, enquanto os médicos tentam estabilizar o seu estado.

A morte do futebolista chegou a ser anunciada publicamente

O caso torna-se ainda mais insólito porque a própria morte de Ozor chegou a ser anunciada publicamente. O Katsina United publicou uma mensagem nas redes sociais a lamentar a morte do jogador, que tinha chegado ao clube apenas no início deste mês. Outros clubes e entidades ligadas ao futebol nigeriano chegaram também a prestar condolências.

O Heartland, um dos anteriores clubes de Ozor, acabou por divulgar a informação que desencadeou a reviravolta: fontes consideradas fiáveis indicavam que o jogador tinha sido retirado da morgue depois de apresentar sinais de movimento e levado para o hospital.

Segundo Nasir Gide, responsável pela comunicação do Katsina United, Ozor tinha sido transportado inicialmente para um hospital próximo, onde um médico o declarou morto. Depois de recolhido um relatório policial, o corpo foi levado para o Katsina General Hospital, onde, de acordo com o dirigente, voltou a ser considerado morto.

A notícia da suposta morte de Ozor provocou uma onda de consternação no futebol nigeriano. A Nigeria Premier Football League e clubes como o Kano Pillars, onde o jogador também passou, juntaram-se às mensagens de pesar. O Rivers United chegou igualmente a apresentar condolências à família do jogador e à comunidade futebolística nigeriana.

Tudo isto aconteceu enquanto, afinal, Ozor estaria vivo. O episódio levanta naturalmente questões sérias sobre a forma como a morte foi determinada e sobre o processo de confirmação realizado antes de o futebolista ser levado para a morgue. Contudo, até ao momento, os detalhes clínicos que explicariam o sucedido não são conhecidos.