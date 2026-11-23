A morte inesperada de Gabriel Félix, aos 29 anos, continua a emocionar o Brasil e a gerar inúmeras reações nas redes sociais. O influencer brasileiro deixou uma filha de três anos, Amelie, e uma noiva, Isabelle Abreu, que tem partilhado algumas das memórias mais especiais da vida em família. Depois de uma despedida marcada pela emoção, a jovem divulgou uma carta que o companheiro tinha escrito à menina em 2024. Entretanto, foi também publicado um comunicado com um alerta sobre as informações que circulam acerca da morte do criador de conteúdos.

Gabriel Félix morreu na noite de quinta-feira, 19 de novembro, aos 29 anos. A notícia foi confirmada por Isabelle Abreu, também conhecida como Xsbel nas redes sociais, que recorreu ao Instagram para se despedir do companheiro e pedir respeito pela dor da família.

Durante o fim de semana, a influencer voltou a emocionar os seguidores ao partilhar uma carta escrita por Gabriel em outubro de 2024, depois de Amelie ter dado os primeiros passos. Um texto que ganhou agora um significado ainda mais especial e que revela os conselhos que o jovem queria deixar à filha.

«O amor é tudo o que importa» é uma das mensagens que se destacam na carta, na qual Gabriel começa por recordar o momento em que a menina começou a caminhar.

«Amelie, dia 08/09 você deu os seus primeiros passinhos. E hoje, dia 5 de outubro de 2024, eu te escrevo. E essa é mais uma carta para ti. E agora, Amelie, o mundo é o seu parquinho de diversões», escreveu.

O influencer deixou-lhe ainda três conselhos que gostaria que a filha guardasse para a vida: que nunca se esquecesse da importância do amor, que fosse sempre gentil e soubesse apreciar o caminho, mesmo nos dias mais difíceis, e que mantivesse a fé.

«Vão ter dias difíceis, mas é dos momentos felizes que você deve se lembrar e voltar neles quando se sentir cansada ou perdida», pode ainda ler-se.

Gabriel terminou a carta com uma declaração de amor à menina, deixando claro o lugar especial que esta ocupava na sua vida: «De todas as minhas criações que já tive e vou ter, você sempre vai ser a mais maravilhosa e incrível delas».

A promessa de Isabelle Abreu à filha após o funeral de Gabriel Félix

A carta voltou a ser destacada numa outra publicação de Isabelle Abreu, feita depois do funeral do companheiro. Na mesma partilha, a influencer mostrou os ramos de flores deixados junto à campa de Gabriel e recordou a despedida, que descreveu como bonita, apesar da enorme dor que está a viver.

Na legenda, Isabelle fez uma promessa emocionada ao pai da filha, garantindo que Amelie irá crescer a conhecer o amor que os unia e a importância que Gabriel teve na sua vida.

«Prometo cuidar da Amelie, e farei de tudo pra estar aqui e ver nossa filha bem e envelhecendo, ela vai conhecer nosso amor e vai saber o quanto o pai dela a amou mais que tudo que amou nessa vida», escreveu.

A jovem garantiu ainda que irá recordar diariamente o companheiro à filha e que fará questão de lhe ler as cartas que os dois escreveram para a menina.

«Prometo Gabriel fazer com que ela lembre de ti todos os dias, prometo falar que você foi o melhor pai que ela poderia ter, prometo ler todas as cartas que escrevemos juntos pra ela», acrescentou.

Entre as palavras de despedida, houve também espaço para recordar alguns dos momentos mais marcantes da história de amor do casal. Isabelle chamou a atenção para um pormenor especial do dia do funeral: apesar de as previsões meteorológicas apontarem para granizo, o sol acabou por aparecer.

«Hoje meu amor a previsão era granizo e você nos presenteou com sol, hoje estava como o dia que nos conhecemos, como o dia que pediu em casamento», recordou.

A influencer terminou a homenagem com uma declaração de amor ao companheiro, deixando uma frase que tocou particularmente os seguidores: «Eu te amo, eu te amo Gabriel, eu te amo até Jesus voltar».

Isabelle Abreu divulga comunicado sobre a morte de Gabriel Félix

Entretanto, também através do Instagram de Isabelle Abreu, foi divulgado um comunicado a informar que a assessoria e a equipa jurídica passaram a assumir a administração do perfil da influencer.

Na nota, a equipa deixou um alerta relativamente às informações que têm circulado sobre a morte de Gabriel Félix, sublinhando que apenas as publicações feitas diretamente naquela página devem ser consideradas oficiais.

«Toda e qualquer informação, declaração ou comunicado que não seja publicado diretamente por este perfil deverá ser desconsiderado, pois não possui validação oficial», pode ler-se.

A equipa pediu ainda que os seguidores evitem partilhar notícias falsas, distorcidas ou sensacionalistas, esclarecendo que, até ao momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as circunstâncias da morte do jovem.

«Qualquer conteúdo sobre esse assunto que esteja circulando é extraoficial», reforçaram, acrescentando que os esclarecimentos serão feitos «em momento oportuno», através dos canais oficiais.

O que se sabe sobre a morte de Gabriel Félix?

Gabriel Félix morreu na noite de quinta-feira, 19 de novembro, em Campinas, no estado brasileiro de São Paulo.

De acordo com informações avançadas pelo portal G1, que cita a prima do influencer, Gisele Mateus Gonçalves, o jovem tinha saído para estar com amigos e jogar futebol, mas acabou por se sentir mal antes de participar na partida.

«Pelo que soubemos, ele nem chegou a jogar, porque ele não estava se sentindo bem, estava sentindo um mal-estar e, no final, quando estavam saindo, ele caiu», contou a familiar, acrescentando que foi chamado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A informação de que Gabriel tinha passado mal durante o encontro com os amigos foi também inicialmente transmitida pela agência que representava o casal. Contudo, a equipa de Isabelle veio posteriormente esclarecer que não tinham sido divulgadas informações oficiais sobre as circunstâncias da morte.

A causa da morte continua por esclarecer publicamente. Aos 29 anos, Gabriel Félix deixa uma filha pequena, Amelie, e uma história de amor que continua a ser recordada por Isabelle e pelos milhares de seguidores que acompanhavam a família nas redes sociais.