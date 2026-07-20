Foi libertado o pai que deixou o filho de três anos cair de uma janela enquanto brincavam "aos aviões"

O pai do menino britânico, de três anos, que morreu depois de ter caído da janela do quarto andar de um hotel em Chlorakas, Chipre, saiu em liberdade, depois de ter sido detido por suspeitas de negligência parental.

A notícia foi avançada pelo jornal britânico Daily Mail, que revela que o homem, de 37 anos, foi preso há uma semana, horas depois de a criança ter caído da janela do quarto, no hotel King Evelthon Beach Hotel and Resort. O menino foi levado de urgência para o hospital de Pafos, onde acabou por ser declarada a morte. O pai ficou então detido sob suspeita "de negligência, imprudência e ações perigosas", uma vez que o acidente aconteceu quando os dois brincavam aos "aviões" junto à janela do quarto, que estava aberta. A criança terá escorregado dos braços do pai e acabou por cair.

O mesmo jornal inglês avança que, uma vez que ainda não foi formalizada a acusação, o pai deverá ser libertado nas próximas horas, mas terá de cumprir algumas regras rigorosas de prisão preventiva, como entregar o passaporte para não poder sair daquele país, e também fazer apresentações na esquadra da polícia destacada.

Caso seja formalizada a acusação, o homem vai ser levado a julgamento e o procurador-geral é que vai decidir se pode ou não viajar para o Reino Unido para estar presente no funeral do filho, que deverá acontecer nos próximos dias.

Um porta-voz do procurador-geral falou com o Daily Mail e revelou que o pai da criança foi sujeito a exames toxicológicos que "ainda estão pendentes". Já o porta-voz da polícia, Vyron Vyronos, referiu que, para já, o homem "vai continuar sob custódia policial", mesmo saindo em liberdade.