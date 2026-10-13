Atores em choque com morte de estrela de uma das séries mais icónicas dos últimos anos. Tinha apenas 34 anos

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RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. em «Breaking Bad», morreu esta segunda-feira, 12 de outubro, no Texas. O ator, que tinha paralisia cerebral, destacou-se também pela defesa da inclusão de pessoas com deficiência na indústria do entretenimento. Bryan Cranston, que foi seu pai na ficção, já reagiu à morte com uma emotiva homenagem.

A notícia foi anunciada esta segunda-feira através de um comunicado divulgado pela agência que representava o artista, segundo avançou a Reuters.

A notícia causou consternação entre os admiradores da série e os colegas com quem trabalhou ao longo da carreira.

Bryan Cranston recorda o «filho» de «Breaking Bad»

Uma das reações mais emocionadas chegou de Bryan Cranston, protagonista de «Breaking Bad», que interpretou Walter White, o pai da personagem de Mitte. Numa publicação partilhada no Instagram, o ator manifestou a sua profunda tristeza e recordou o jovem artista que conheceu quando este tinha apenas 14 anos.

«Estou profundamente desesperado enquanto escrevo isto esta noite. RJ Mitte, o meu querido filho em Breaking Bad, morreu», escreveu Cranston, numa mensagem em que evocou os primeiros tempos de trabalho na série.

O ator recordou que Mitte foi escolhido para interpretar Walter White Jr., uma personagem que desempenhou, nas suas palavras, com alegria e entusiasmo. Cranston destacou ainda a determinação do colega, que nunca permitiu que a paralisia cerebral fosse usada como justificação para deixar de enfrentar os desafios profissionais.

Na mesma publicação, o intérprete de Walter White contou que, ao longo das gravações, acompanhou o crescimento de Mitte, tanto a nível pessoal como profissional. Recordou também os conselhos que ele próprio e Anna Gunn, que interpretava Skyler White, davam ao jovem ator, que por vezes preferia aprender com os próprios erros.

«Era uma das estrelas de uma série de sucesso, mas continuava a ser uma criança», escreveu Cranston, sublinhando a evolução que testemunhou desde o início das gravações, em 2007.

O ator destacou igualmente o percurso que Mitte construiu para além da televisão, tornando-se uma voz ativa na defesa dos profissionais com deficiência e envolvendo-se em iniciativas de apoio a esta comunidade.

«Não consigo deixar de perguntar porquê»

A mensagem de Bryan Cranston tornou-se ainda mais dolorosa quando o ator abordou as circunstâncias da morte do antigo colega. «É especialmente devastador saber que tirou a própria vida», escreveu, acrescentando que os dois ainda trocavam mensagens algumas semanas antes e estavam a tentar combinar um almoço.

«Não sei se esse almoço teria mudado o seu futuro», confessou Cranston, numa reflexão marcada pela tristeza perante a perda inesperada. O ator terminou a homenagem com uma declaração de afeto dirigida ao colega, a quem continuava a considerar parte da sua família televisiva: «Vou sentir a tua falta, filho».

Na parte final da publicação, Cranston deixou também uma mensagem dirigida a quem possa estar a atravessar uma crise emocional ou a pensar em suicídio. Apelou à procura de ajuda e indicou a linha de apoio norte-americana, sublinhando que existe esperança e apoio disponível.

Um papel que marcou a televisão e a representação da deficiência

Estreada em 2008, «Breaking Bad» tornou-se uma das séries dramáticas mais reconhecidas da televisão contemporânea. A produção acompanha Walter White, um professor de química que começa a fabricar metanfetaminas depois de receber um diagnóstico de cancro, envolvendo progressivamente a família num mundo de crime e violência.

RJ Mitte interpretou Walter White Jr., também conhecido pela alcunha Flynn, o filho adolescente do protagonista. A personagem tem paralisia cerebral, tal como o próprio ator, embora a condição de Mitte fosse menos acentuada do que aquela que representava no ecrã.