Tem moscas da fruta na cozinha? Este truque simples é a solução para o problema

A mosca da fruta é um pequeno inseto que depressa invade a cozinha. Muitas vezes vem atrás da fruta que está a apodrecer, mas há quem diga que também pode vir dos canos da cozinha. Seja qual for a origem, quando se instalam em casa, parece impossível que desapareçam.

Jessia Annè partilhou na sua página de TikTok @jessicaannexo que está com uma verdadeira infestação de moscas da fruta em casa e que já não sabia o que fazer, até que alguém lhe falou de um truque caseiro muito simples que ajuda a resolver o problema. Trata-se de uma armadilha que se faz com coisas que toda a gente tem.

Se as moscas da fruta não lhe estão a dar tréguas, tem de experimentar montar esta armadilha. Vai precisar de um frasco de vidro, uma folha de papel, fita-cola e um pedaço de fruta à sua escolha.

Pegue na fruta e corte um pedaço não muito grande. coloque dentro do frasco de vidro. Depois, com a folha de papel, faça uma espécie de funil com um buraco pequeno no fundo. Cole com fita-cola para não criar pontos de fuga. Ponha o funil dentro do frasco e corte o excesso que está para cima, de forma que o papel fique ao nível da entra do boião de vidro. Com fita-cola, prenda o funil improvisado ao jarro para selar tudo.

O que acontece é que as moscas da fruta vão atrás do cheiro doce e acabam por ficar presas dentro do boião, não escapando pelo buraco por onde entraram.

Jessica não diz como depois se vê livre das moscas da fruta que estão presas, mas nos comentários há quem dê algumas sugestões. Um dos utilizadores recomendou colocar água no frasco e outro sugeriu utilizar um inseticida.

O vídeo conta já com mais de 600 mil gostos e várias pessoas já partilharam que seguiram a dica da criadora de conteúdo e que tem funcionado.

Veja como se faz a armadilha no vídeo abaixo (em inglês).