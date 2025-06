Nada de químicos: este remédio natural para moscas vai salvar o verão

No verão, é normal ver moscas a invadir a cozinha ou a sala com a maior das facilidades. São rápidas, irritantes e difíceis de afastar. Mas segundo o portal Caring Minds United, há formas simples de resolver o problema — com produtos naturais que provavelmente já tem em casa.

Óleos essenciais que afastam as moscas

O cheiro intenso de alguns óleos essenciais é suficiente para fazer com que as moscas desapareçam. Lavanda, eucalipto e folhas de louro estão no topo da lista. Basta colocar algumas gotas num pedaço de algodão ou tecido e deixá-lo em locais estratégicos da casa. Outra opção: misture os óleos com água num frasco com borrifador e aplique nas janelas, portas ou outros pontos de entrada.

Plantas que funcionam como escudo natural

Manjericão, tomateiros e plantas carnívoras não servem só para decorar. Estes aliados verdes libertam aromas que afastam moscas — e, no caso das carnívoras, ainda capturam algumas pelo caminho. Ter um ou dois vasos perto das janelas pode ajudar a evitar visitas indesejadas.

Armadilhas caseiras com mel (sim, resulta)

Uma armadilha simples: tiras de papel com um pouco de mel. O cheiro atrai as moscas e o mel impede que escapem. Pode pendurar estas tiras nas zonas onde o problema costuma ser maior. Não tem químicos, é económico e funciona.

Evitar moscas começa com estes hábitos simples

Cobrir fruta madura, lavar bem os alimentos assim que chega do supermercado, esvaziar o lixo com frequência e evitar que os caixotes fiquem perto de portas ou janelas são cuidados básicos, mas eficazes. Também ajuda manter as divisões ventiladas por breves momentos do dia — as correntes de ar incomodam estes insetos. E, se puder, instale redes mosquiteiras.

As moscas não mordem, mas podem ser um problema de higiene. Circulam entre superfícies sujas e alimentos, transportando germes indesejados. No verão, o melhor é manter a casa protegida — e há formas de o fazer sem recorrer a produtos agressivos ou cheiros químicos.