É o fim da mosca da fruta: aprenda o truque do cravo-da-índia

Se está cansado de ver a mosca da fruta a invadir a sua cozinha, partilhamos consigo um truque incrível com ingredientes que, provavelmente, terá em casa: cravo-da-índia e citrinos.

O truque que vai afastar os mosquitos da fruta

De acordo com o site brasileiro Terra, para manter os mosquitos da fruta afastados, basta espetar cravos-da-índia em rodelas de limão ou laranja e colocá-las dentro da fruteira ou em pontos estratégicos da cozinha. Para fazer ainda mais efeito, aqueça ligeiramente as rodelas no micro-ondas durante alguns segundos. O calor ajuda a intensificar o aroma libertado, prolongando a ação repelente do cravo-da-índia.

O que faz este truque funcionar?

O segredo deste truque reside nas propriedades do cravo-da-índia. Segundo o site da maior associação de consumidores da América Latina, a Proteste, esta especiaria tem um odor intenso que, embora seja agradável para nós, é extremamente desagradável para os insetos. Esta característica faz com que o cravo-da-índia atue como uma barreira natural, mantendo os mosquitos da fruta, moscas e até mesmo outros insetos afastados.

Além disso, a mesma associação destaca que o cravo-da-índia é conhecido pelas suas propriedades inseticidas, sendo utilizado há séculos como repelente natural contra mosquitos transmissores de doenças como a dengue ou zika.

Procura uma armadilha para mosca da fruta? Experimente esta

Além deste truque, sugerimos ainda uma outra receita de armadilha natural partilhada no Instagram pela criadora de conteúdos eryn_whalen_online.

Ingredientes

• 1/4 de chávena de vinagre de maçã

• Uma gota de detergente da loiça

• Um pouco de água

Basta misturar todos os ingredientes numa taça. De seguida cubra o recipiente com película aderente e faça três pequenos furos. Coloque no balcão e veja como funciona!