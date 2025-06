Diga adeus aos mosquitos com este truque japonês

Não deixe que os mosquitos o impeçam de dormir. 8 truques caseiros para acabar com o problema

Estamos a chegar à altura do ano em que estão a aparecer os nossos maiores inimigos da noite: os mosquitos. Mesmo com repelentes, por vezes, é difícil afastá-los. Mas e se lhe disséssemos que no Japão existe um método natural e eficaz para afastar estes insetos durante semanas - e que muitos já estão a aderir?

Segundo indica o site Segre, é utlizado o katori senkō, um incenso em espiral muito utilizado no Japão para repelir mosquitos de forma duradoura. A sua fórmula é baseada num extrato natural de crisântemo - o piretro - conhecido pelas suas propriedades inseticidas. Ao queimar lentamente, o incenso liberta um fumo suave que afasta os mosquitos sem necessidade de contacto direto.

Este incenso tem ingredientes naturais com compostos que afetam o sistema nervoso dos mosquitos, desorientando-os e impedindo que piquem.

Pode encontrar o katori senkō em lojas de produtos asiáticos ou online, através de sites de venda de artigos japoneses.