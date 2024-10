Não deixe que os mosquitos o impeçam de dormir. 8 truques caseiros para acabar com o problema

A não ser que tenha um sono extremamente pesado, de certeza que já lhe aconteceu acordar a meio da noite com o ‘zzz’ de um mosquito que anda às voltas no quarto. É verdade que há quem consiga simplesmente ignorar o malfadado inseto e continuar a dormir. Mas quem não consegue, invariavelmente acaba a pé, com um chinelo na mão, a tentar resolver o problema.

É possível acabar com os mosquitos sem ter de andar atrás deles com uma lanterna e um chinelo. Há vários truques caseiros que ajudam a tirar estes insetos do quarto para poder dormir descansado e não acordar cheio de picadas.

O site Dormitorum partilhou 8 dicas para manter os mosquitos longe.

1. Armadilha caseira

Para criar esta armadilha vai necessitar de uma garrafa de plástico, agua e açúcar. Corte a garrafa a meio e coloque na base água morna com um pouco de açúcar, mexendo bem. depois tire a tampa da metade superior e coloque esta parte da garrafa virada para baixo na base de forma a criar uma espécie de funil.

Os mosquitos vão ser atraídos pela mistura e vão acabar por ficar presos.

2. Apague as luzes

Os mosquitos são atraídos pela luz. Por isso, se resolver abrir a janela antes de dormir ou mesmo durante a noite, garanta que não há nenhuma fonte de luz que os possa atrair.

3. Limão e cravinho

Coloque cravinho-da-índia em meio limão e deixe-o na janela. Se a janela for muito grande, opte por pôr duas metades em vez de apenas uma. Este truque faz com que os mosquitos não entrem no seu quarto. Além disso, se gostar de limão, vai ver que fica um cheiro muito agradável no cómodo.

4. Vá buscar alho

Este poderá não ser o truque caseiro com melhor aroma, mas funciona e poderá ser a solução quando já se está a ficar exasperado com os zumbidos e com as picadelas.

Coloque uns quantos dentes de alho cortados numa taça com água e posteriormente use como repelente.

5. Vinagre também funciona

O vinagre é um verdadeiro produto multifunções em casa e até na hora de afastar os mosquitos funciona. O que deve fazer é colocar vinagre num recipiente e coloca-lo no beiral da janela para evitar que os insetos entrem.

6. Use camomila

A camomila é conhecida pelas suas propriedades calmantes, mas também é um bom remédio contra os mosquitos. Faça o chá desta flor e deixe arrefecer. Depois é só colocar numa garrafa com pulverizador e espalhar pelo seu corpo.

Tenha só cuidado com o chá de camomila que usa já que há muitas versões que têm mel ou anis e não vão funcionar tão bem. O ideal mesmo seria optar pela própria flor, mas caso não seja possível, o chá o mais puro possível também funciona.

7. Use um saco de água

Esta dica vem da sabedoria popular e tem sido passada de geração em geração. Basta colocar sacos transparentes cheios de água perto das janelas para evitar que os mosquitos entrem.

8. Invista em óleos essenciais

Há um sem fim de óleos essenciais e cada um deles tem a sua utilização. Há um quantos que até repelem mosquitos e é nesses que deve investir. O Dormitorum recomenda o de citronela, limão, alecrim ou lavanda. Para utilizar pode pôr umas gotas no seu creme hidratante e espalhar pelo corpo para não ser picada. Mas se o objetivo for não ter nem o zumbido dos mosquitos, misture umas gotas de óleo essencial com água e pulverize pelo quarto para que o cheiro fique impregnado.