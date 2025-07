"Confirmo que funciona mesmo": só vai precisar disto para afastar os mosquitos de uma vez

Seja num almoço em família ou num jantar de amigos no jardim, os mosquitos e moscas conseguem sempre interromper as refeições. No entanto, uma dica partilhada pela criadora de conteúdos Sorrialista, promete afastá-los - e só requer algo que muitos já têm em casa: café.

A sugestão é reutilizar as borras de café já usadas, desde que estejam completamente secas. O processo é muito simples: basta colocar o café (moído ou em borras secas) numa taça resistente ao calor, como uma de porcelana, e acender com um isqueiro. Depois, é deixar a queimar lentamente no exterior, perto da zona onde se vai fazer a refeição (ou até mesmo em outras divisões da casa).

Segundo a criadora de conteúdos, é importante garantir que o café está bem seco antes de acender, caso contrário não irá queimar. O 'fumo' libertado pelo café queimado age como um repelente natural, afastando os insetos de forma eficaz, sem recorrer a produtos químicos ou sprays com cheiro intenso.