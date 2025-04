Diga adeus aos mosquitos. É isto que deve fazer para os afastar da cozinha de uma vez

Com a chegada dos dias mais quentes, chegam também os mosquitos e moscas que teimam em invadir-nos a cozinha. Mas não precisa de correr para os inseticidas nem de tapar tudo com redes.

Existe um truque caseiro que resolve este problema num instante. A criadora de conteúdos @mariabelen_home partilhou um vídeo no Instagram onde mostra a solução para afastar os mosquitos e as moscas da cozinha com produtos que já tem em casa.

Só precisa de:

Água

Açúcar

Vinagre

Detergente da loiça

O processo é super fácil: misture todos os ingredientes num recipiente e coloque na zona da casa onde os insetos costumam aparecer, especialmente na cozinha. O açúcar atrai os mosquitos, o vinagre desorienta-os e o detergente quebra a tensão da água, fazendo com que fiquem presos na mistura. Com esta solução, já não tem de se preocupar mais com estes insetos.