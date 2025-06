Nunca mais vai ter mosquitos em casa. Basta ter esta planta por perto

Estamos a chegar à altura do ano em que estão a aparecer os nossos maiores inimigos da noite: os mosquitos. Mesmo com repelentes, por vezes, é difícil afastá-los. No entanto, existe uma planta que, para além de largar um aroma agradável, funciona como um repelente natural para os manter longe e deixar-nos ter uma noite descansada.

Falamos do manjericão. Segundo o site El Economista, o que afasta os mosquitos desta planta, é o aroma que largam. Para nós é um aromatizante para as nossas casas, mas para eles é um cheiro intenso e desagradável.

O manjericão pode ser cultivado em vasos pequenos, ocupa pouco espaço e é ideal para ter na varanda, no jardim ou até na cozinha. Esta planta é uma planta anual, por isso deve ser plantado na primavera (entre maio e junho) e precisa de rega frequente, especialmente no verão.

Se for bem cuidado, dá folhas que não só perfumam o espaço como são ótimas para temperar pratos, sobretudo receitas italianas. Por isso, pode ter uma planta em casa que é dois em um: tanto serve para afastar os mosquitos, como para usar em cozinhados.