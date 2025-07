Mantenha as melgas longe: evite vestir estas cores no verão

Com a chegada do calor, também regressa um dos visitantes mais indesejados da estação: as melgas. Ainda que existam vários métodos para afastar estes insectos — desde repelentes a dispositivos electrónicos ou redes mosquiteiras — a ciência descobriu que algo tão simples como a cor da roupa pode fazer diferença. Foi o que destacou recentemente o site Semana Colômbia, ao dar eco a estudos que analisam o comportamento dos mosquitos perante diferentes tons.

Um estudo recente, publicado na revista Nature Communications e conduzido por investigadores da Universidade de Washington (EUA), revelou que os mosquitos da espécie Aedes aegypti são atraídos por determinadas cores assim que detectam o dióxido de carbono (CO₂) libertado pelos humanos ao respirar. Esse gás actua como um sinal de alerta para os insectos, que, de imediato, activam o sistema visual e se orientam para tons como o vermelho, o laranja ou o ciano.

O vermelho e o laranja aumentam o risco de picadas

Segundo os investigadores, depois de captarem o CO₂, os mosquitos mostram uma preferência clara por comprimentos de onda correspondentes a cores semelhantes à da pele humana. Em especial, atraem-se pelo vermelho e pelo laranja. Vestir roupa nestes tons poderá, por isso, aumentar a probabilidade de ser picado.

Esta ligação entre cor e atracção visual foi confirmada em laboratório: os insectos orientavam-se consistentemente para superfícies com estas cores após detectarem o dióxido de carbono. A conclusão é clara — o vestuário pode influenciar directamente o comportamento das melgas.

O que vestir no verão para reduzir as picadas

Embora o vestuário não seja o único factor a influenciar as picadas — também o odor corporal, a temperatura da pele e a libertação de CO₂ têm impacto —, a escolha das cores é algo fácil de ajustar.

Em locais com forte presença de mosquitos, os especialistas recomendam optar por roupas de tons claros, como branco, amarelo ou verde-claro, e evitar cores escuras, especialmente o preto e o vermelho.

Cores escuras são as mais atraentes para os mosquitos

Outro estudo, realizado no âmbito do projecto Mosquito Alert — uma iniciativa de ciência cidadã apoiada pelo CREAF e pela Universidade Pompeu Fabra —, testou a reacção de duas espécies comuns na Europa: o mosquito-tigre (Aedes albopictus) e o mosquito comum (Culex pipiens).

Os ensaios revelaram que as cores escuras, como o preto, o vermelho, o azul e o púrpura, são as que mais atraem os mosquitos. Já os tons claros, como o branco, o amarelo e o verde, mostraram-se os menos apelativos. Curiosamente, mesmo o mosquito comum, mais activo durante a noite, também demonstrou preferência por cores escuras.

Outras medidas de prevenção

Além da escolha das cores, existem outras precauções simples que podem ajudar a afastar estes insectos:

Usar calças compridas e camisolas de manga comprida, especialmente ao entardecer;

Aplicar repelente em zonas expostas da pele;

Instalar mosquiteiras nas janelas;

Evitar perfumes fortes;

Preferir pijamas e lençóis de cores claras, que não impedem totalmente as picadas, mas reduzem a atracção visual durante a noite.

No verão, pequenas mudanças podem ter um grande impacto. E, quando se trata de evitar picadas incómodas, até a escolha da cor da roupa faz a diferença.