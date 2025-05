Diga adeus às redes mosquiteiras: a IKEA lança um produto que está a ser um sucesso (e custa menos de 7 euros)

Com os dias quentes a aproximarem-se, com eles vem a 'saga' dos mosquitos e tudo o que queremos é mantê-los longe da nossa noite de sono. O que muita gente faz é comprar uma rede mosquiteira para colocar por cima da cama, mas por vezes, pode ser incómodo. No entanto, a IKEA tem um produto à venda que, para além de nos proteger dos mosquitos, ainda dá um toque decorativo ao quarto – e custa apenas 6,99 euros.

Falamos de uma cortina da marca LILL. É super leve, branca e translúcida, vendida aos pares, com dimensões generosas (280 x 250 cm). O segredo está na sua malha fina, que permite a circulação de ar e luz, mas impede a entrada de mosquitos e outros insetos.

Ao contrário das redes mosquiteiras tradicionais, que são muitas vezes rígidas e pouco estéticas, a LILL tem um design minimalista, simples e que dá para decorar o nosso quarto.

Outro ponto a favor? Instala-se facilmente numa barra de cortinado, sem necessidade de ferramentas ou furos. Pode ser usada em janelas, portas ou até em varandas, funcionando como uma proteção super prática.

Além disso, é feita em 100% poliéster reciclado, o que a torna uma opção amiga do ambiente. Pode ir à máquina de lavar a 40°C, seca rápido e não precisa de ser passada a ferro se for pendurada de imediato.

A verdade é que estas cortinas são das mais vendidas nas lojas IKEA e já se tornou um verdadeiro sucesso nas redes sociais, com várias pessoas a partilharem formas criativas de a usar.