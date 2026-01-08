De 122 para 71 euros? Esta air fryer de 5L vende-se aos milhares e tem 10 programas automáticos

Este artigo pode conter links afiliados*

Nos últimos anos, cozinhar em casa ganhou um novo significado. Procuramos refeições mais equilibradas, menos gordura e, ao mesmo tempo, soluções que facilitem o dia a dia. É neste contexto que as air fryers passaram de curiosidade a presença habitual nas cozinhas portuguesas. A Moulinex Easy Fry Max 5L destaca-se precisamente por juntar versatilidade, capacidade familiar e um preço que chama a atenção.

Capacidade generosa para refeições em família

Com 5 litros de capacidade, este aparelho adapta-se bem a famílias de quatro a seis pessoas. Apesar do tamanho interior, muitos utilizadores referem que “é muito compacta para a capacidade que tem”, ocupando menos espaço no balcão do que seria de esperar. Ideal para preparar desde acompanhamentos a refeições completas.

Cozinha rápida e mais leve

Graças à tecnologia de circulação de ar quente, os alimentos ficam dourados por fora e macios por dentro, usando pouco ou nenhum óleo. Há quem destaque que “a comida sai perfeita” e que os pratos ficam saborosos sem o peso das frituras tradicionais. Além disso, cozinha mais rápido do que um forno convencional, ajudando a poupar tempo e energia.

Programas automáticos que facilitam o dia a dia

A Easy Fry Max inclui 10 programas automáticos, pensados para diferentes tipos de alimentos, desde batatas fritas a peixe, carne ou sobremesas. O painel digital tátil torna a utilização intuitiva, algo que muitos compradores referem como “muito fácil de usar”, mesmo para quem nunca teve uma air fryer.

Limpeza simples, sem complicações

Outro ponto muito valorizado é a limpeza. O cesto antiaderente e a grelha podem ir à máquina de lavar loiça, tornando o processo rápido após as refeições. Comentários como “é muito cómoda de limpar” surgem repetidamente nas avaliações.

Preço, avaliações e sucesso de vendas

Atualmente disponível por 71,14€, com um desconto de 42% face ao preço anterior, esta air fryer custa menos de 100€ — um dos motivos que ajuda a explicar o seu sucesso. Com 4,6 estrelas em mais de 7.500 avaliações e cerca de 900 compras no último mês, muitos clientes afirmam que “voltariam a comprar sem hesitar”, destacando a excelente relação entre preço e desempenho.

