Já não há desculpa para não comer sopa: esta máquina da Moulinex faz tudo sozinha e custa menos de 100€

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Ter uma alimentação cuidada nem sempre é fácil quando o tempo escasseia. No entanto, há pequenos aliados que eliminam todas as desculpas. A Moulinex Easy Soup é um desses casos: uma máquina desenhada para quem quer chegar a casa e ter o jantar pronto com o mínimo de esforço. O modelo, que habitualmente custa cerca de 132 €, está agora disponível por 91 €. É um investimento inteligente para garantir sopas, cremes e até sobremesas caseiras por um valor muito mais acessível.

O sucesso de vendas que conquistou as cozinhas

Os números não enganam: só no último mês, mais de 50 pessoas adquiriram este modelo na Amazon, somando-se a uma comunidade de quase sete mil utilizadores que já deixaram a sua avaliação. Com uma nota média de 4,5 estrelas, a confiança neste aparelho é elevada. O segredo do seu sucesso reside na autonomia; basta colocar os legumes cortados, um pouco de água e temperos, selecionar o programa e deixar que a máquina cozinhe e triture tudo sozinha.

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Versatilidade para toda a família:

Sopas e cremes num instante: Em apenas 25 minutos, tem uma sopa aveludada pronta a servir.

Menu variado: Além das sopas, o aparelho prepara batidos de fruta, compotas e purés, sendo ideal tanto para quem segue uma dieta como para quem tem bebés em casa.

Além das sopas, o aparelho prepara batidos de fruta, compotas e purés, sendo ideal tanto para quem segue uma dieta como para quem tem bebés em casa. Manutenção sem complicações: A função de limpeza automática facilita o dia a dia, bastando um pouco de água e detergente para que o jarro fique pronto para a próxima utilização.

Para quem valoriza a segurança e o conforto, este modelo conta com uma parede dupla que mantém o calor no interior até 40 minutos após a confeção, mas mantém o exterior seguro ao toque. "É uma maravilha: colocam-se os ingredientes, carrega-se num botão e está tudo pronto", resume um dos utilizadores. Por 91 €, esta máquina da Moulinex prova que comer bem não tem de ser uma tarefa demorada nem exigir um orçamento exorbitante.

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