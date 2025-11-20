Facebook Instagram
A air fryer que também grelha e faz pizza está com desconto brutal nester Black Friday

IOL
Há 2h e 33min

Este artigo pode conter links afiliados*

Air Fryer Moulinex Easy Fry XL
Foto: Amazon.es
Para quem cozinha diariamente, há eletrodomésticos que realmente mudam a rotina. A febre das air fryers já não é novidade, mas a Moulinex Easy Fry & Grill XL Surface voltou a chamar a atenção de quem procura uma solução mais prática do que o forno e mais saudável do que a fritura tradicional. E nesta altura da Black Friday, em que a procura dispara, este modelo está a destacar-se pelos resultados e pela facilidade de uso.

O que diferencia esta Easy Fry XL é a superfície ampla, que permite cozinhar mais de 30% de alimentos sem os empilhar. Isso significa frango, peixe, legumes ou até 1 kg de batatas fritas bem distribuídos — e sem aquele ritual constante de abrir, mexer e voltar a enfiar tudo no cesto. A dupla resistência aquece por cima e por baixo, garantindo que tudo fica dourado por fora e suculento por dentro, com a vantagem de não ter de virar nada. E, para quem gosta de versatilidade, há 10 programas automáticos e até modos dedicados a pizza fresca ou congelada, que ficam prontas em poucos minutos. A janela iluminada no cesto é outro detalhe útil: permite vigiar a cozedura sem perder calor.

Adquira aqui

air fryer XL MOULINEX AMAZON

As avaliações de quem já a usa ajudam a perceber o entusiasmo. Há quem diga que é “muito melhor do que um forno tradicional”, sobretudo pela rapidez e facilidade de limpeza. Outra pessoa refere que combina “saúde e sabor num só eletrodoméstico”, apreciando o facto de conseguir pratos crocantes com pouca ou nenhuma gordura. Muitos destacam a versatilidade, desde grelhar até desidratar fruta ou fermentar massa — funções que normalmente exigiriam outros aparelhos. E há ainda o elogio à dupla resistência, descrita como mais rápida, mais silenciosa e com resultados mais uniformes. No geral, nota-se que este modelo da Moulinex se tornou uma ajuda real na cozinha, especialmente para quem quer refeições práticas, saborosas e com menos esforço.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

