Faz sopas, batidos e até sobremesas: o preço desta Moulinex caiu a pique

Mais de 5.800 avaliações comprovam a popularidade deste aparelho de cozinha
Pilar Castelo Branco
Há 57 min

Este artigo pode conter links afiliados*

Uma toalha de mesa impermeável e anti-nódoas? Sim, e custa só 16€

Nem sempre há tempo para cozinhar como gostaríamos. E quando o dia acaba tarde, o que apetece é algo quente e reconfortante, mas sem perder horas na cozinha. A Moulinex, marca reconhecida pela qualidade, criou o aparelho Easy Soup LM8411 precisamente para isso: uma máquina que prepara sopas cremosas, cremes de legumes, compotas, batidos e até sobremesas caseiras, tudo de forma prática e sem complicações. E a melhor parte é que neste momento está com um grande desconto de 40%, passando de 127€ para 76€.

Programas automáticos que poupam tempo

Com cinco programas pré-definidos, a máquina Easy Soup permite cozinhar sopas, cremes e até compotas com apenas dois cliques. O processo é simples: colocam-se os ingredientes, escolhe-se o programa e a máquina faz o resto. Os tempos variam entre 4 e 25 minutos, o que torna possível ter o jantar pronto em menos de meia hora.

Mais do que sopas

Embora a maioria das pessoas a use para sopas, o aparelho Easy Soup vai além disso. Entre as opções estão compotas de fruta, batidos e sobremesas caseiras. Quem tem crianças em casa ou segue uma alimentação mais cuidada aproveita para preparar purés ou refeições específicas com a garantia de saber exatamente o que está no prato.

Prático até na limpeza

Outro ponto valorizado é a função de limpeza automática, que evita a parte mais aborrecida do processo. Basta ativar a opção e o jarro fica limpo em poucos minutos. Além disso, o sistema de parede dupla mantém o calor no interior, preservando a temperatura da sopa durante 40 minutos, enquanto o exterior permanece seguro ao toque.

O que dizem os utilizadores

Com uma classificação média de 4,5 estrelas e milhares de avaliações, a Easy Soup conquistou quem a comprou. “A melhor máquina de sopas de sempre… Fácil de usar e de limpar, faz sopas cremosas e deliciosas”, comenta uma cliente. Outro utilizador destaca que “é uma maravilha: metem-se os ingredientes, carrega-se num botão e está tudo cozinhado e batido”. Há ainda quem ressalve a importância de respeitar as medidas indicadas no interior do jarro, para que os cremes saiam sempre no ponto. No geral, as opiniões repetem-se: prática, fiável e com resultados saborosos.

Adquira a máquina aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

