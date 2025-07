O truque para a melhor mousse de limão é só um. E dizemos-lhe qual

A mousse de limão é uma sobremesa muito apreciada em Portugal, conhecida pelo seu sabor fresco e textura leve. Para conseguir uma mousse perfeita, aerada e cremosa, é fundamental incorporar ar na mistura.

O truque passa por bater as claras em neve bem firmes e, em separado, bater as natas até ficarem em chantilly. Depois, deve-se envolver cuidadosamente estas duas componentes no preparado principal, de forma a não perder a leveza. Se desejar uma mousse que mantenha a forma, especialmente em dias mais quentes, pode adicionar gelatina sem sabor, previamente hidratada e dissolvida, que ajuda a firmar a mousse sem torná-la pesada.

Uma receita simples inclui a raspa e o sumo de três limões, uma lata de leite condensado, três claras em neve, 200 ml de natas batidas em chantilly e, opcionalmente, uma folha de gelatina. Mistura-se o leite condensado com o sumo e a raspa dos limões, incorpora-se a gelatina dissolvida, envolve-se delicadamente as claras e, por fim, o chantilly.

A mousse deve ser refrigerada por pelo menos três horas antes de servir. Com este método, consegue-se uma mousse de limão irresistivelmente leve, cremosa e saborosa, ideal para qualquer ocasião.