Facebook Instagram
Receitas

Vai querer repetir: esta receita de mousse de manga é ideal para os dias de calor

Sem ideias para fazer de sobremesa? Experimente esta receita de mousse de manga que ficou viral nas redes sociais
IOL
Há 2h e 47min
Mousse de manga
Mousse de manga
Fez Bacalhau à Brás e ficou seco? É isto que deve fazer para ficar no ponto e saboroso

Quer uma sobremesa fresca e leve para estes dias de calor? Experimente esta receita de mousse de manga partilhada pela criadora de conteúdos @rita.camoesas, conhecida no TikTok por partilhar as suas receitas incríveis e deliciosas.

Ingredientes principais:

  • 1 pacote de natas frias
  • 1 e ½ folha de gelatina
  • 200 g de leite condensado
  • 200 g de polpa de manga

Modo de preparação:

  • Comece por demolhar a gelatina em água fria. Enquanto isso, bata as natas até ficarem firmes. Retire a gelatina da água, coloque-a num recipiente com 3 colheres de água e derreta no micro-ondas por alguns segundos.
  • Junte as natas batidas com a polpa de manga e o leite condensado, batendo novamente para envolver bem os ingredientes. Por fim, adicione a gelatina derretida e misture cuidadosamente.
  • Depois, leve ao frigorífico até firmar e desfrute de uma sobremesa cremosa, fresca e com o sabor tropical da manga.

 

RELACIONADOS
Fez Bacalhau à Brás e ficou seco? É isto que deve fazer para ficar no ponto e saboroso
Fez carne estufada e ficou rija? Este é o segredo para a deixar super tenra e saborosa
Andávamos a guardar o gelado no congelador de forma errada. Influencer partilha dica genial
Este gelado de morango faz-se em minutos (e para além de ser delicioso, é saudável)
Não deite o pão fora: faça este pudim delicioso que está a conquistar as redes sociais
Mais Vistos
00:04:50
Big Brother
Eduardo Ferreira admite rivalidade: «Chega a um ponto que cansa»
tvi
00:01:25
Big Brother
Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!»
tvi
00:01:35
Big Brother
Tensão alta! Bruno de Carvalho abandona o almoço dos nomeados após provocação de Afonso: «Atrasado mental»
tvi
00:02:36
Big Brother
Quem vence o Big Brother Verão? Saiba a opinião dos concorrentes
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
Violência
De férias em família, homem tenta afogar a nora na piscina. Neta de 9 anos viu tudo e foi em socorro da mãe
Receitas
Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita
Alimentos
Só precisa de fazer isto para manter os alimentos frescos
Mais Lidas
Drones
Como um grupo de ucranianos em Portugal produz drones às escondidas da Rússia para alimentar a linha da frente na Ucrânia
cnn
Bola de Ouro
Bola de Ouro: já são conhecidos os cinco nomeados para o Prémio Johan Cruyff
maisfutebol
Carolina Deslandes
«Tive medo de subir a palco»: Grávida, Carolina Deslandes vive momento de terror antes do concerto
Guerra
A Rússia usou um aliado para a produção de uma arma essencial na guerra. Depois descartou-o
cnn
China
Primeiro desapareceu misteriosamente, depois surgiu uma conta de milhões. Banqueiro estava afinal preso e agora foi libertado
cnn
Sporting
«A todos os adeptos do Sporting: saibam que ganharam um grande jogador»
maisfutebol