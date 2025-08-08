Vai querer repetir: esta receita de mousse de manga é ideal para os dias de calor

Quer uma sobremesa fresca e leve para estes dias de calor? Experimente esta receita de mousse de manga partilhada pela criadora de conteúdos @rita.camoesas, conhecida no TikTok por partilhar as suas receitas incríveis e deliciosas.
Ingredientes principais:
- 1 pacote de natas frias
- 1 e ½ folha de gelatina
- 200 g de leite condensado
- 200 g de polpa de manga
Modo de preparação:
- Comece por demolhar a gelatina em água fria. Enquanto isso, bata as natas até ficarem firmes. Retire a gelatina da água, coloque-a num recipiente com 3 colheres de água e derreta no micro-ondas por alguns segundos.
- Junte as natas batidas com a polpa de manga e o leite condensado, batendo novamente para envolver bem os ingredientes. Por fim, adicione a gelatina derretida e misture cuidadosamente.
- Depois, leve ao frigorífico até firmar e desfrute de uma sobremesa cremosa, fresca e com o sabor tropical da manga.