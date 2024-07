MOVE quer ajudar a combater pobreza em Angola

O MOVE está a recrutar jovens licenciados, entre os 20 e os 35 anos, com espírito empreendedor, boas capacidades de comunicação e vontade de aprender para o seu novo programa de voluntariado em Angola. Esta iniciativa tem como objetivo estimular a criação e o crescimento de pequenos negócios locais.

A organização sem fins lucrativos, fundada em 2009, tem vindo a desenvolver vários projetos de capacitação e acompanhamento de negócios, tanto a nível nacional, nos Açores, como internacional, em São Tomé e Timor-Leste, com o objetivo de estimular a criação de novas soluções locais e de rendimentos familiares estáveis e previsíveis.

“A literacia económico-financeira é a nossa chave para a transformação das comunidades em desenvolvimento. Com os nossos programas, incentivamos as comunidades a criar novas soluções e promovemos a sustentabilidade e a autonomia dos empreendedores com quem trabalhamos. O objetivo é que ganhem mais liberdade, cessem com os ciclos de pobreza planeados e alcancem uma melhoria significativa na sua qualidade de vida. Como gostamos de dizer, não damos o peixe, mas ensinamos a pescar”, explica Catarina Rodrigues Marques, presidente do MOVE.

A ONG expande-se agora para Angola e “pretende levar três jovens consigo para uma edição piloto do seu programa de voluntariado, que será focado na mobilização para as formações teóricas e práticas para empreendedores e estabelecimento de parcerias para a promoção do empreendedorismo com as entidades públicas e privadas presentes no local”, explica em comunicado. Após os meses de formação, a ONG promove uma feira de empreendedorismo local para juntar toda a comunidade empreendedora e inspirar os participantes a criarem os seus próprios casos de sucesso.

O MOVE conta com o apoio da empresa angolana Fazenda Girassol, “que foi essencial para ajudar o MOVE a validar a necessidade da expansão para este terreno e a assegurar as condições logísticas e de segurança necessárias para receber os voluntários, responsabilizando-se pelos custos de alojamento e transporte no país”, revela a ONG.

Este programa, que vai decorrer durante cinco meses, no norte de Angola, em N’Zeto, na província do Zaire, tem início em setembro. Os interessados podem candidatar-se até dia 7 de julho, preenchendo um formulário. Uma vez inscritos e selecionados, os candidatos vão ter acesso a uma formação antes de irem para o terreno.

Atualmente, o MOVE conta com cerca de 500 ex-voluntários (alumni) e construiu uma nova metodologia denominada “WAKE, SHAKE, MAKE”, que é aplicada em todos os terrenos de atuação. Este método, assente em três programas que acompanham toda a jornada de um empreendedor, visa despertar o potencial empreendedor (WAKE), impulsionar o desenvolvimento de ideias (SHAKE) e concretizar projetos sustentáveis (MAKE), criando um impacto socio-económico positivo nas comunidades envolvidas através da criação de mais e melhores postos de trabalho.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders