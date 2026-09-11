Grande rival da Primark faz agora frente à IKEA com esta coleção de móveis muito baratos

Depois de conquistar espaço com roupa, acessórios e artigos para a casa a preços baixos, a Pepco conquista-nos agora com pequenas peças de mobiliário que podem trazer a qualquer casa uma estratégia económica para manter-se nas tendências mais atuais de decoração.

A cadeia, que já conta com mais de 3 mil lojas espalhadas pela Europa, está a reforçar a oferta de decoração e mobiliário com uma coleção que promete chamar a atenção de quem gosta de renovar a casa sem gastar uma fortuna.

E há um detalhe que torna a seleção particularmente interessante: muitas das peças seguem tendências que estamos habituados a encontrar em lojas de decoração bem mais caras.

Entre madeiras em tons quentes, linhas arredondadas, soluções de arrumação e pequenos móveis para completar a sala ou o quarto, a coleção tem um pouco de tudo. E os preços ajudam a explicar o interesse: há, por exemplo, mesas auxiliares por 19 ou 25 euros, mesas de centro por 19 euros, uma estante com quatro prateleiras por 17 euros e uma mesa de cabeceira por 19 euros.

Pequenos móveis que fazem diferença

A seleção parece especialmente pensada para quem não quer transformar completamente uma divisão, mas procura aquelas peças capazes de lhe dar um ar diferente.

É o caso das mesas auxiliares, algumas com formatos orgânicos e outras com uma estética mais minimalista, que podem funcionar ao lado do sofá, de uma poltrona ou até como mesa de cabeceira improvisada. Há também uma mesa redonda em madeira de choupo por 25 euros, com um desenho simples que facilmente se adapta a diferentes estilos de decoração.

Para a sala, surge ainda uma mesa de centro em madeira escura por 19 euros, assim como um móvel de TV com frentes caneladas por 33 euros. São precisamente estes detalhes - a madeira, as formas curvas e os acabamentos canelados - que fazem com que a coleção não pareça limitada às soluções mais básicas de mobiliário económico.

Arrumação também entra na equação

A Pepco aposta igualmente forte na organização, uma categoria que tem vindo a ganhar cada vez mais importância na decoração.

Há caixas dobráveis, cestos e outras soluções que podem ser usadas para esconder objetos do dia a dia sem comprometer o ambiente. Algumas das opções custam apenas 3, 6 ou 9 euros, enquanto uma caixa maior com tampa aparece por 7 euros.

Madeira, tons neutros e formas arredondadas

Se há uma tendência transversal nesta seleção, é a procura por uma decoração quente e pouco complicada.

Os tons naturais e neutros aparecem lado a lado com madeiras escuras, enquanto os móveis apostam frequentemente em formas ovais ou arredondadas. Há ainda peças com inspiração retro, como um conjunto de duas mesas de diferentes tamanhos, e outras de linhas mais contemporâneas.

Até os bancos e pufes seguem essa lógica. Um banco para calçar com assento estofado surge por 38 euros, enquanto um pufe dobrável de maiores dimensões custa 20 euros. Para espaços pequenos, são soluções particularmente interessantes porque podem cumprir mais do que uma função — servir de assento, apoio ou simplesmente ocupar aquele canto que parecia precisar de qualquer coisa.