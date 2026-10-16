A mudança da hora está à porta e este despertador com luz pode ajudar a acordar com mais suavidade
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É candeeiro, despertador, relógio e gerador de sons da natureza
Na madrugada de 24 para 25 de outubro, os relógios atrasam uma hora e ganhamos mais uma hora de sono. Mas os dias continuam a encurtar, e quem já sabe como custa acordar ainda de noite no inverno começa a pensar em formas de tornar as manhãs mais suaves. Fomos à procura de uma ajuda e encontrámos este candeeiro despertador da RETEYUNG, que acende uma luz que vai aumentando 10 minutos antes de o alarme tocar, como um amanhecer. Está na Amazon por 36,69 €, um preço exclusivo para membros Prime, já que quem não é paga 40,65 €. A oferta termina em breve.
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Ser membro Prime não tem nada de complicado
Quem nunca aderiu pode achar que é um processo demorado, mas é rápido e não prende ninguém. A subscrição custa 4,99 € por mês ou 49,90 € por ano, e quem ainda não experimentou tem o primeiro mês grátis. Pode cancelar a qualquer momento, sem compromisso, o que quer dizer que dá para aproveitar este preço e só depois decidir se quer continuar. Além de ofertas como esta, o Prime inclui envios rápidos e gratuitos e acesso ao Prime Video.
Simular o nascer do sol
O que mais se repete é o despertar mais tranquilo. Uma compradora conta que “por fim” se levanta com calma e que acorda de forma mais natural, porque a luz acende 10 minutos antes de o alarme tocar. Pôs o som de pássaros e, com o volume baixo, diz que parece estar no bosque. Para os dias de mais cansaço, escolheu o da tempestade. Outro comprador destaca que se pode escolher o volume e o som do alarme, programar vários alarmes e acordar com uma luz que sobe de forma progressiva, a simular o nascer do sol. Há ainda quem diga que é “o melhor despertador” que já teve e quem conte que já pode deixar o telemóvel fora do quarto.
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Mais do que um despertador
Uma compradora usa a luz vermelha à noite para ler, com o som da chuva em fundo, e diz que “é tudo o que queria”. Outra refere que também serve de luz e som ambiente para meditar. Há quem a use só como relógio, pelas várias intensidades de luz, e quem a ponha como candeeiro decorativo. Alterna-se entre branco quente e branco frio, conforme a necessidade.
Quatro funções num só aparelho
Segundo a marca, é ao mesmo tempo despertador com luz, relógio, candeeiro de presença e gerador de sons.
Despertador com luz: simula um amanhecer progressivo durante os 10 minutos antes do alarme (no despertador 1), com função snooze de 10 minutos, que se pode usar até três vezes seguidas.
Relógio LED: ecrã com 4 níveis de brilho.
Luz noturna 3D: 8 cores e brilho regulável.
Sons relaxantes: 10 sons da natureza (chuva, ondas, pássaros...), com temporizador de 30, 60 ou 90 minutos.
Mede 15,5 x 11 x 16,5 cm e liga-se à corrente.
Para as manhãs de inverno
Quando os relógios atrasarem uma hora, e com os dias a encurtar, acordar ainda de noite vai custar a muita gente. Uma luz que sobe devagar e um som que se escolhe podem tornar o arranque mais suave. É também uma ideia de presente para quem tem dificuldade em levantar-se.
Para quem quer uma manhã mais calma, 36,69 € é um preço a ter em conta. A oferta é exclusiva para membros Prime e termina em breve.
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