Horário de Inverno chega este fim-de-semana: vai poder dormir mais uma hora, mas há cuidados que deve ter com o sono

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Mudança da hora em outubro de 2026: quando começa o horário de inverno?

A hora muda este domingo, 25 de outubro, e os relógios vão atrasar 60 minutos. A alteração permite dormir mais uma hora nessa noite, mas pode afetar as rotinas e a qualidade do sono, sobretudo nas crianças, nos idosos e nas pessoas que já dormem pouco ou sofrem de doenças do sono. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) deixa recomendações para facilitar a adaptação e lembra que o horário de inverno é o mais protetor para a saúde.

Na madrugada de domingo, em Portugal continental e na Madeira, quando forem 02h00, os relógios passam para a 01h00. Nos Açores, a mudança acontece à 01h00, que passa a ser meia-noite.

A mudança para o horário de inverno significa, por isso, uma hora adicional de descanso nessa noite. Mas, apesar de a alteração parecer simples, o organismo pode precisar de tempo para se adaptar aos novos horários.

Porque continuamos a mudar a hora?

A mudança da hora é uma prática em Portugal desde 1916. Entre os motivos historicamente associados a esta medida estão a poupança energética, o crescimento económico, o aumento da segurança e a possibilidade de aproveitar mais luz natural ao final do dia durante os meses mais quentes.

Em março, os relógios avançam uma hora, dando início ao chamado horário de verão. Em outubro, regressamos ao horário de inverno, com os relógios a atrasarem 60 minutos.

No entanto, a alteração dos horários continua a suscitar dúvidas, sobretudo pelos possíveis efeitos na saúde. Segundo a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, vários estudos científicos têm associado o horário de verão a alterações do sono, incluindo uma menor duração e continuidade do descanso.

Entre as dificuldades identificadas estão uma maior dificuldade em adormecer e mais despertares durante a noite. A SPP alerta ainda para associações entre o horário de verão e um maior risco de problemas cardiovasculares, como enfarte do miocárdio, arritmias e acidentes vasculares cerebrais.

Horário de inverno é mais protetor para o sono e para a saúde

Apesar de muitas pessoas preferirem o horário de verão, por permitir mais luz natural ao final do dia, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia sublinha que o horário padrão, ou seja, o horário de inverno, é o mais protetor para o sono e para a saúde.

A discussão sobre o fim da mudança bianual da hora também já chegou às instituições europeias. Em 2018, a Comissão Europeia apresentou uma proposta para acabar com esta prática, mas o processo não avançou para uma aplicação definitiva, mantendo-se em aberto o debate sobre a adoção permanente do horário de verão ou do horário padrão.

Para já, os relógios voltam a mudar este domingo. E, embora o dia passe a terminar mais cedo, a alteração pode ser uma oportunidade para prestar mais atenção aos hábitos de descanso.

Quem pode sentir mais os efeitos da mudança da hora?

Nem todas as pessoas reagem da mesma forma à alteração dos relógios. De acordo com a SPP, a transição para o horário de inverno tende a ser mais fácil para os adolescentes e para as pessoas que têm preferência por horários mais tardios.

Por outro lado, há grupos que podem ter mais dificuldade em adaptar-se.

Crianças pequenas e idosos: nas crianças, o ritmo circadiano - o relógio biológico que regula os ciclos de sono e vigília - ainda está em desenvolvimento, pelo que a manutenção de rotinas é particularmente importante. Nos idosos, a tendência biológica para adormecer mais cedo e, em alguns casos, a existência de demências podem tornar os ritmos de sono mais irregulares.

Pessoas que dormem pouco: os adultos que sofrem de privação crónica de sono, dormindo habitualmente menos de sete a oito horas por noite, podem ter menos margem para se adaptarem às alterações dos horários.

Pessoas com doenças do sono: condições que fragmentam o descanso ou exigem horários regulares, como a apneia do sono, também podem dificultar a transição.

Seis conselhos para se adaptar à mudança da hora

Para ajudar o organismo a ajustar-se ao novo horário, sobretudo nos grupos mais suscetíveis, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia recomenda algumas medidas práticas.

1. Garanta horas de sono suficientes

Os adultos devem procurar dormir entre sete e nove horas por noite, respeitando as necessidades individuais. Manter horários regulares para deitar e acordar também ajuda a estabilizar o ritmo de sono.

2. Aproveite a luz natural da manhã

A exposição à luz solar durante o dia, especialmente nas primeiras horas da manhã, ajuda a regular o relógio biológico e pode facilitar a adaptação ao novo horário, contribuindo também para a boa disposição.

3. Faça pequenas sestas, se necessário

Uma sesta de cerca de 20 minutos a meio do dia pode ajudar a combater a sonolência durante a transição. O objetivo é recuperar alguma energia sem comprometer o sono da noite seguinte.

4. Mantenha-se ativo ao final da tarde

A prática de exercício físico ao final da tarde pode ajudar as crianças mais pequenas e os idosos a adiar a sonolência, facilitando a adaptação ao novo horário. A atividade deve, ainda assim, ser ajustada à idade e à condição física de cada pessoa.

5. Cuide da higiene do sono

Evite o consumo de álcool e tabaco ao deitar, privilegie atividades relaxantes antes de dormir e procure manter o quarto confortável, tranquilo e propício ao descanso.

6. Não ignore os sinais de uma possível doença do sono

Se ressona frequentemente, apresenta pausas respiratórias durante a noite, tem dificuldade em adormecer ou em manter o sono, ou sente sonolência excessiva durante o dia, procure ajuda médica. Estes sintomas podem indicar uma doença do sono que deve ser avaliada e tratada.

A mudança da hora pode ser uma oportunidade para dormir melhor

O regresso ao horário de inverno traz uma hora adicional de descanso na noite da mudança, mas o benefício não dispensa a atenção às necessidades individuais de sono.

A recomendação da Sociedade Portuguesa de Pneumologia é aproveitar esta transição para reforçar hábitos saudáveis, desde uma alimentação equilibrada à prática regular de exercício físico, sem esquecer a importância de dormir o suficiente e com qualidade. Cuidar do sono é também cuidar da saúde e do coração.