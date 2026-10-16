Mudança da hora em outubro de 2026: quando começa o horário de inverno?

A mudança da hora em Portugal acontece no domingo, 25 de outubro de 2026. Nessa madrugada, termina o horário de verão e começa o horário de inverno, com os relógios a recuar uma hora. Em Portugal continental e na Madeira, quando forem 02h00, passam a ser 01h00. Nos Açores, a alteração acontece à 01h00, altura em que os relógios devem passar para as 00h00.
A data segue as regras em vigor para a hora legal em Portugal, divulgadas pelo Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) e explicadas também pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Quando se muda a hora em Portugal?
Em 2026, a mudança para o horário de inverno está marcada para domingo, 25 de outubro. A alteração ocorre durante a madrugada, quando a maioria das pessoas está a dormir.
Portugal continental: às 02h00, atrasar os relógios para a 01h00.
Madeira: às 02h00, atrasar os relógios para a 01h00.
Açores: à 01h00, atrasar os relógios para as 00h00.
Esta alteração significa que a noite da mudança terá mais uma hora. Quem tiver compromissos marcados para essa manhã deve ter em conta o novo horário.
Porque é que a hora muda em outubro?
A mudança sazonal da hora está prevista na legislação portuguesa e enquadra-se nas regras europeias que determinam o início e o fim do período da hora de verão.
De acordo com a informação publicada pelo OAL e pelo IPMA, a hora legal em Portugal continental e na Madeira é atrasada 60 minutos no último domingo de outubro. Nos Açores, a alteração ocorre à mesma data, mas a uma hora diferente devido ao fuso horário do arquipélago.
O sistema pretende ajustar a hora oficial ao longo do ano, tendo em conta a distribuição da luz natural. Com a entrada no horário de inverno, o nascer e o pôr do sol passam a ocorrer mais cedo segundo a hora do relógio.
O que muda com a chegada do horário de inverno?
A principal diferença sentida no dia a dia é a distribuição da luz natural. De manhã, começa a haver luz mais cedo segundo a hora oficial; ao final da tarde, escurece também mais cedo.
A mudança pode obrigar a pequenos ajustes nas rotinas, sobretudo nos horários de trabalho, nas deslocações e nas atividades ao ar livre. A adaptação varia de pessoa para pessoa, pelo que poderá ser útil manter horários regulares de sono nos dias em torno da mudança.
É necessário acertar os relógios manualmente?
Na maioria dos telemóveis, computadores e dispositivos ligados à internet, a hora é atualizada automaticamente, desde que a opção de data e hora automáticas esteja ativada.
Ainda assim, convém confirmar a configuração de relógios de parede, despertadores, fornos, relógios de automóveis e outros equipamentos que possam não atualizar a hora por si próprios.
Quando volta a mudar a hora em 2027?
Depois da mudança de outubro, o horário de inverno mantém-se até à primavera. Em 2027, a próxima mudança está prevista para domingo, 28 de março, quando regressa o horário de verão e os relógios avançam uma hora.
Até lá, a regra a recordar é simples: no último domingo de outubro, os relógios atrasam uma hora; no último domingo de março, avançam uma hora.