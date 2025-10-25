Facebook Instagram
Dicas

A hora vai mudar a partir de amanhã: saiba como ajustar a sua rotina

O horário de inverno arranca já a partir deste domingo. Estas são algumas dicas para se adaptar à nova rotina
IOL
Hoje às 10:30
Agência Lusa
Hoje às 10:30
Acordar cedo Foto Bruce Mars, Unsplash
Acordar cedo Foto Bruce Mars, Unsplash
Mais uma hora para dormir: horário de inverno arranca este fim de semana

Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão atrasar os relógios uma hora na madrugada de domingo, 26 de outubro, dando início ao horário de inverno.

Em Portugal continental e na Madeira, quando forem 02:00, os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 01:00. Nos Açores, a mudança será feita à 01:00, passando para a 00:00. O horário legal voltará a mudar a 29 de março de 2026, com o regresso ao horário de verão.

Esta alteração segue a diretiva comunitária de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam adiantados no último domingo de março e atrasados no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.

Para que a mudança de horário não afete demasiado o dia a dia, especialistas recomendam algumas estratégias:

  • Preparação gradual: ajuste o horário de dormir e acordar alguns dias antes, em incrementos de 15 minutos.
  • Luz natural matinal: exponha-se ao sol logo ao acordar para regular o relógio biológico e melhorar o humor.
  • Higiene do sono: mantenha uma rotina consistente, evite cafeína e refeições pesadas antes de dormir e reduza o uso de ecrãs à noite.
  • Exercício físico: pratique regularmente, mas evite atividade intensa perto da hora de dormir.
  • Ambiente adequado: mantenha o quarto fresco, escuro e silencioso.
  • Limite sestas: para não prejudicar o sono noturno.
  • Técnicas de relaxamento: meditação ou respiração profunda podem ajudar.
  • Paciência: a adaptação completa ao novo horário pode demorar cerca de uma semana.

A mudança para o horário de inverno é uma oportunidade para reorganizar rotinas, mas é importante cuidar do sono e do bem-estar durante este período de transição.

*Artigo desenvolvido com apoio da Lusa

 

RELACIONADOS
Mais uma hora para dormir: horário de inverno arranca este fim de semana
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times
Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, perdeu mais de 10 quilos em 4 meses. Foi este o seu segredo
Esqueça os sacos de plástico: conservar alimentos frescos nunca foi tão simples com este método japonês
Milhares de pessoas dão 4,7 estrelas a este eletroestimulador que custa menos de 30 euros
Perder peso durante a menopausa é possível se cortar nestes três alimentos, garante especialista
Mais Vistos
00:03:52
Secret Story
Viral nas redes sociais. Voz sanciona Bruna e a resposta amarga da concorrente dá que falar
tvi
00:02:08
Secret Story
Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas
tvi
00:06:53
Secret Story
Bruna passa-se completamente com barulhos noturnos: «Jogo triste»
tvi
00:09:42
Dois às 10
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
tvi
Destaques IOL
Celebridade
Lembra-se de Susan Boyle? Reapareceu nos últimos dias e é impressionante como está diferente
Tragédia
Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok
Portugal
Há duas experiências portuguesas no top 20 das melhores do mundo do TripAdvisor
Dicas
Como limpar o forno sem esfregar e deixá-lo como novo
Mais Lidas
Famosos
Funeral de Susana Gravato: vontade dos familiares não é cumprida!
selfie
Historias de amor
Casei com um betinho de Lisboa e hoje sou igual: «Agora só dou um beijinho. É mais chique»
Famosos
Após disparar contra Susana Gravato, filho tocou no corpo... e fez duas coisas impressionantes!
selfie
Famosos
Reviravolta? Interrogatório a filho de Susana Gravato dá origem a nova suspeita
selfie
Alexandra Lencastre
Era a mulher mais bonita de Portugal nos anos 90 e começou num programa de TV infantil. Sabe de quem falamos?
Famosos
Teresa Silva já não é mais a mesma: "Hoje foi o dia mais esperado!"
selfie