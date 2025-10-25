A hora vai mudar a partir de amanhã: saiba como ajustar a sua rotina

Mais uma hora para dormir: horário de inverno arranca este fim de semana

Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão atrasar os relógios uma hora na madrugada de domingo, 26 de outubro, dando início ao horário de inverno.

Em Portugal continental e na Madeira, quando forem 02:00, os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 01:00. Nos Açores, a mudança será feita à 01:00, passando para a 00:00. O horário legal voltará a mudar a 29 de março de 2026, com o regresso ao horário de verão.

Esta alteração segue a diretiva comunitária de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam adiantados no último domingo de março e atrasados no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.

Para que a mudança de horário não afete demasiado o dia a dia, especialistas recomendam algumas estratégias:

Preparação gradual : ajuste o horário de dormir e acordar alguns dias antes, em incrementos de 15 minutos.

: ajuste o horário de dormir e acordar alguns dias antes, em incrementos de 15 minutos. Luz natural matinal : exponha-se ao sol logo ao acordar para regular o relógio biológico e melhorar o humor.

: exponha-se ao sol logo ao acordar para regular o relógio biológico e melhorar o humor. Higiene do sono : mantenha uma rotina consistente, evite cafeína e refeições pesadas antes de dormir e reduza o uso de ecrãs à noite.

: mantenha uma rotina consistente, evite cafeína e refeições pesadas antes de dormir e reduza o uso de ecrãs à noite. Exercício físico : pratique regularmente, mas evite atividade intensa perto da hora de dormir.

: pratique regularmente, mas evite atividade intensa perto da hora de dormir. Ambiente adequado : mantenha o quarto fresco, escuro e silencioso.

: mantenha o quarto fresco, escuro e silencioso. Limite sestas : para não prejudicar o sono noturno.

: para não prejudicar o sono noturno. Técnicas de relaxamento : meditação ou respiração profunda podem ajudar.

: meditação ou respiração profunda podem ajudar. Paciência: a adaptação completa ao novo horário pode demorar cerca de uma semana.

A mudança para o horário de inverno é uma oportunidade para reorganizar rotinas, mas é importante cuidar do sono e do bem-estar durante este período de transição.

*Artigo desenvolvido com apoio da Lusa