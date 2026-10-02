De cabelo comprido, loiro e com uma barba enorme. Galã da TVI surge quase irreconhecível em novas fotos estão a dar que falar

José Fidalgo decidiu mudar de visual e a transformação não passou despercebida. O ator, de 47 anos, mostrou-se nas redes sociais com o cabelo bastante mais comprido, nuances loiras e uma barba volumosa, numa imagem bem diferente daquela a que habituou o público ao longo dos anos.

As fotografias foram partilhadas no Instagram e rapidamente ficaram inundadas de elogios. Entre os comentários deixados pelos seguidores encontram-se reações como “Estás lindo!”, “Mas que bem, é só estilo!”, “Grande paleta!”, “Gatinho”, “Este menino está sempre lindo”, “Que estilo!” e “Adoro o look”.

A mudança surpreende sobretudo porque José Fidalgo é uma das caras mais reconhecidas da ficção portuguesa e construiu, ao longo de mais de duas décadas de carreira, uma imagem associada aos protagonistas e aos chamados galãs das novelas.

Pode ver o novo visual de José Fidalgo na nossa galeria

José Fidalgo continua a ser um dos grandes galãs da televisão portuguesa

Aos 47 anos, José Fidalgo mantém uma presença regular no pequeno ecrã e continua a ser um dos rostos masculinos mais associados à ficção nacional.

O ator nasceu em Lisboa, em 1979, e começou a construir carreira na televisão no início dos anos 2000. Desde então, passou por várias produções de grande visibilidade, entre elas Ninguém Como Tu, Tempo de Viver, Fascínios, Dancin' Days, Mar Salgado, Amor Maior e Alma e Coração. Também teve uma passagem pelo Brasil, onde integrou o elenco de Deus Salve o Rei.

A sua imagem de galã acompanhou boa parte deste percurso. Ao longo dos anos, Fidalgo protagonizou histórias românticas, assumiu personagens centrais e tornou-se uma presença habitual nas produções de ficção mais populares em Portugal.

Não é, por isso, apenas uma mudança de cabelo. Para quem acompanha o ator há anos, a transformação representa uma alteração bastante evidente na imagem de um dos homens que mais vezes desempenhou o papel de protagonista romântico na televisão portuguesa.

O novo visual contrasta com o personagem que vemos na TVI

E há uma curiosidade adicional: enquanto surpreende fora do pequeno ecrã, José Fidalgo continua a fazer companhia aos espectadores da TVI na pele de Sammy, uma das personagens centrais de Terra Forte.

A novela estreou-se em outubro de 2025 e tem José Fidalgo no elenco principal, ao lado de Benedita Pereira, João Catarré e Rita Pereira. O ator interpreta Samuel “Sammy” Goulart, uma das figuras centrais da história.

Na trama, Sammy reencontra Flor, interpretada por Benedita Pereira, depois de quase duas décadas, num enredo marcado por amor, vingança, segredos e conflitos familiares.

A personagem tem sido uma presença constante na novela e José Fidalgo continua, assim, a surgir regularmente no ecrã, embora com um visual bastante diferente daquele que agora mostrou nas redes sociais.