A apresentadora da TVI revisitou 2019, o ano em que deixou o Porto para abraçar um novo desafio profissional. Entre a separação, as dúvidas e o desgaste emocional, revelou as marcas físicas que enfrentou e explicou por que razão nunca deixou de acreditar na sua decisão.

Há decisões que mudam uma carreira. E há decisões que acabam por transformar uma vida inteira. Maria Cerqueira Gomes sabe bem o que isso significa. A apresentadora da TVI recordou um dos períodos mais difíceis da sua vida e revelou como a mudança profissional que a levou do Porto para Lisboa, em 2019, teve um impacto profundo na sua vida pessoal e no seu bem-estar.

Numa reflexão partilhada nas redes sociais, a comunicadora revisitou um ano marcado por dúvidas, solidão e desgaste emocional. Um período em que, como contou, emagreceu, começou a sofrer de acne, viu o cabelo cair e chegou a desgastar os dentes enquanto dormia. «Há anos difíceis e depois há 2019», começou por escrever, ao recordar a decisão de deixar o Porto Canal para abraçar um novo desafio na TVI.

«Foi o ano em que decidi mudar a minha vida profissional e, por consequência e, infelizmente, mudei a minha vida pessoal», acrescentou.

A mudança implicou deixar para trás a cidade onde vivia, os colegas e uma rotina familiar que conhecia. Uma escolha que, apesar de ter sido feita com a convicção de que estava no caminho certo, trouxe consigo um período de grande exigência emocional.

«Senti-me sozinha»: a mudança que lhe alterou a vida

Maria Cerqueira Gomes não escondeu as dificuldades que sentiu ao longo daquele ano. A mudança para Lisboa obrigou-a a reorganizar a vida e a lidar com a distância dos filhos, numa altura em que o mais novo, João, ainda era pequeno e a filha mais velha, Francisca, atravessava a adolescência.

«Mudei de cidade, emprego, colegas. Pus a primeira no carro e não olhei para trás. Acho que chorei mais em 2019 do que em muitos outros anos juntos», recordou.

A apresentadora admitiu que, apesar de ter avançado com determinação, também teve momentos em que questionou a decisão que tinha tomado. «Senti-me sozinha, duvidei e perguntei-me tantas vezes se tinha tomado a decisão certa. Às vezes é tão mais confortável ficar no óbvio, esperar o óbvio e não sair da bolha», escreveu.

A distância dos filhos foi uma das preocupações que mais pesaram nessa fase. «Havia tantas preocupações antes de mim… o João ainda cabia no meu colo e a Titi na adolescência a 300 km… se vocês soubessem os quilómetros que fiz num só ano», acrescentou.

Acne, queda de cabelo e dentes desgastados: as marcas de 2019

O desgaste que Maria Cerqueira Gomes descreve não ficou apenas pelas dúvidas e pelas emoções. A apresentadora revelou que também sentiu consequências físicas durante aquele período.

«Emagreci, alimentei-me mal, não fiz desporto, desgastei os dentes todos a dormir com o stress, tive acne (nunca tinha tido), o cabelo caiu», contou.

O testemunho dá conta de uma fase em que a pressão e a mudança de vida se fizeram sentir na rotina, na alimentação e no descanso da comunicadora. A apresentadora recordou ainda o escrutínio público a que esteve sujeita, numa altura em que a mudança de estação e de cidade a colocou no centro das atenções.

«Bati o meu recorde de julgamentos públicos (princesa sem reino, achei muito eu)… e eu lá ia… sempre em frente», escreveu, com a ironia que também marcou a reflexão.

Apesar das dificuldades, Maria Cerqueira Gomes nunca deixou de acreditar na decisão que tinha tomado.

«Sabia que era aquele o caminho. Sentia que era aquele o caminho», sublinhou.

2019, o ano da separação de António Miguel Cardoso

A mudança profissional coincidiu também com um período de alterações na vida amorosa da apresentadora. Em 2019, Maria Cerqueira Gomes separou-se de António Miguel Cardoso, pai do filho mais novo, João.

A distância entre o Porto e Lisboa foi apontada, na altura, como um dos fatores que contribuíram para o afastamento do casal.

Anos mais tarde, os dois voltaram a aproximar-se e, em 2026, a reconciliação foi confirmada publicamente pela apresentadora.

A referência a 2019 surge, assim, como uma recordação de uma fase em que diferentes áreas da vida de Maria Cerqueira Gomes foram colocadas à prova em simultâneo.

Um novo desafio na TVI, sete anos depois

A reflexão sobre o passado surge numa altura em que Maria Cerqueira Gomes se prepara para abraçar mais um desafio profissional.

A apresentadora vai conduzir a nova edição de «1.ª Companhia», ao lado de Cláudio Ramos, um dos formatos que a TVI prepara para o arranque de 2027.

O projeto marca mais uma etapa na carreira da comunicadora, que, desde a mudança de 2019, se tornou uma das principais figuras da estação.

Ao revisitar as fotografias daquele ano, Maria explicou que quis voltar a um período que, apesar de difícil, continua a servir-lhe de motivação.

«Hoje… a pouco mais de um mês de começar mais um grande desafio na TVI quis voltar a estas fotografias. Não tenho muitas desse ano mas tenho as necessárias e as que funcionam como combustível, sabem?», escreveu.

A apresentadora terminou a reflexão com uma mensagem dirigida a quem também enfrenta mudanças, dúvidas ou decisões difíceis. «O esforço compensa… e seguirmos o nosso caminho e a nossa verdade também.»

Uma mensagem que resume o sentido que hoje atribui àquele ano: o de uma fase exigente, marcada por perdas e sacrifícios, mas que acabou por abrir caminho a uma nova etapa da sua vida.