Conecta Summit reúne mulheres empreendedoras em Lisboa

Marcado para o dia 23 de novembro, no Auditório São João de Brito, em Lisboa, o Conecta Summit é um evento que se define como “o maior evento de empreendedorismo feminino da Europa”, e onde prevalecem o network, as rondas de negócio, talks e muitos insights para alavancar marcas e negócios.

Os convidados desta edição são de diversos quadrantes da sociedade, entre os quais a atriz brasileira Giovanna Antonelli que irá partilhar a sua experiência como empreendedora, e como mulher, e falar da importância da comunicação na criação da marca pessoal. Juntam-se-lhe, entre outras, Glenia Alexandre, da Alexandre Law Firm& Associates, que vem diretamente dos EUA mostrar como o crescimento económico, a criação de emprego e a inovação são essenciais para uma economia próspera, e ainda Catarina Zuccaro, mestre em Direito Internacional e Direitos Humanos, e uma voz ativa pelos Direitos da Mulher na Europa, apoiando e capacitando centenas de mulheres e seus negócios.

O Conecta Summit oferece um dia inteiro dedicado a keynotes, painéis de discussão, entrevistas e networking, com o propósito de criar um espaço alargado de discussão, inspiração e partilha de ideias e soluções – e promover a continuidade de parcerias e projetos entre países e mulheres empreendedoras. As temáticas análise vão desde a comunicação de marca ao desenvolvimento pessoal, da liderança e estratégia de negócio à literacia financeira e sustentabilidade, passando pelo papel das mulheres no ecossistema empresarial.

Em suma, transformar o mindset empreendedor das mulheres é um dos objetivos da iniciativa que teve a sua primeira edição em 2018. Ajudar as empreendedoras a expandirem as suas perspetivas no mundo dos negócios e a adquirem competências para se destacarem e se posicionarem de maneira eficaz, ou ainda apoiá-las para transformar ideias em ações concretas, e ao mesmo tempo pô-las em contacto com centenas de mulheres inspiradoras, para, desta forma ampliarem a rede de contatos e criarem conexões significativas em escala global, são objetivos a que o Conecta Summit se propõe.

O evento é da responsabilidade da Rede Conexão Mulher, um projeto idealizado por Catarina Coelho, empreendedora brasileira que escolheu Portugal como “centro de operações” para o Conect Summit.

“Procuramos, a cada edição, envolver cada vez mais a comunidade da Rede Conexão Mulher, assim como potenciar parcerias entre cidades e até entre países, criando um impacto positivo que se reflete na capacitação, no desenvolvimento pessoal e em mais e melhores negócios”, afirmou Catarina Coelho, mentora e fundadora do projeto.

