Truque simples acaba com uma das maiores irritações entre as mulheres

É um problema comum para muitas mulheres: o penso higiénico descola-se das cuecas durante o dia, e torna-se desconfortável e pouco eficaz. No entanto, existe um truque que já é viral nas redes sociais e que muitas já aderiram por resolver esse incómodo de forma prática.

A sugestão foi partilhada no Instagram pela criadora de conteúdos @my_home_042. Basta reutilizar o papel protetor que vem colado nas abas do penso. Em vez de o deitar fora, deve colocá-lo por baixo das abas, já com o penso aplicado nas cuecas.

Esta camada extra evita que o adesivo cole diretamente ao tecido, o que ajuda a manter o penso no lugar e assim não fica mais desconfortável durante o período de menstruação.

Veja o vídeo: