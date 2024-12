Mulheres que usam o cabelo preso tendem a ser mais disciplinadas, segundo a psicologia

Fazer mudanças ao cabelo, como cortar, pintar ou até mesmo fazer penteados, tem um impacto profundo na autoestima e bem-estar emocional das mulheres. A verdade é que sempre que uma mulher faz uma mudança visual, a sua confiança e autoestima tendem a aumentar.

A maneira como as mulheres escolhem usar o cabelo vai para além de uma simples questão de estética. De acordo com o site espanhol El Heraldo, a psicologia afirma que os hábitos relacionados com a nossa aparência, como usar o cabelo preso, podem refletir aspetos da nossa personalidade, estado emocional e forma de lidar com o mundo.

Mulheres que preferem prender o cabelo todos os dias, segundo a psicologia, geralmente valorizam a ordem e a eficiência. Isso transmite uma sensação de organização e controlo, o que pode indicar uma necessidade de estruturar e organizar o ambiente e a própria vida. Essas pessoas tendem a ser práticas e funcionais nas suas escolhas diárias. Quem opta por esta opção é frequentemente considerado disciplinado e decidido, com uma grande capacidade de gerir as suas emoções e comportamentos.

No entanto, a psicologia indica ainda que prender o cabelo pode funcionar como uma barreira simbólica ao mundo exterior. Ao manter o rosto livre com o cabelo preso, algumas pessoas podem estar a estabelecer um limite, protegendo-se de críticas ou de se sentirem demasiado expostas.