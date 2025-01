Mulheres portugueses têm menos bem-estar psicológico no trabalho que os homens

Outros artigos:

Um quarto dos portugueses continua a sentir que o trabalho não lhes proporciona bem-estar psicológico e não garante condições para estar bem mentalmente, sendo que as mulheres são as mais afetadas, de acordo com um estudo realizado pela Boston Consulting Group (BCG), entre 6 e 20 de agosto de 2024,com base num inquérito a mil portugueses.

Segundo o “Consumer Sentiment Survey 2024”, 23% dos inquiridos respondeu “não” ou “muito pelo contrário” à questão “Sente que o seu trabalho lhe proporciona condições para estar psicologicamente bem?”.

Por sua vez, 63% dos inquiridos sente que o trabalho lhes proporciona condições suficientes para se sentir bem psicologicamente e apenas 14% considera que lhes oferece bastantes condições para o bem-estar mental. A relação com os colegas (33%), as condições do local de trabalho (27%), a flexibilidade horária (26%%) e a relação com a liderança (21%) são alguns dos fatores que determinam o bem-estar psicológico dos colaboradores que os profissionais portugueses mais valorizam.

Globalmente, o número de portugueses que se sente um pouco instável psicologicamente tem vindo a diminuir desde 2021. 60% dos portugueses revela estar psicologicamente bem ou otimamente, uma percentagem que sobe para 67% nos homens e decresce para 53% nas mulheres.

Por outro lado, 26% dos inquiridos sente-se razoável e apenas 1 em cada 7 portugueses (14%) afirma sentir-se instável ou um pouco instável a nível psicológico, um valor que se manteve estagnado em relação a 2023, mas que tem vindo a melhorar desde 2021.

As áreas mais impactantes para a estabilidade psicológica dos portugueses são a saúde física (64%) e a relação com os familiares (61%), destacando-se também a saúde financeira, que é determinante para 47% da população. Já o crescimento pessoal e aprendizagem (18%), o divertimento e entretenimento (14%), e a contribuição para a sociedade (7%) são as áreas que os inquiridos consideram menos relevantes.

Os hábitos saudáveis de alimentação e sono (47%), a interação social regular com amigos e familiares (47%) e a prática de passatempos e atividades de lazer (44%) e de exercício físico regular (44%) são os principais mecanismos utilizados pela população portuguesa para cuidar do seu bem-estar mental. Os menos adotados são o estabelecimento de limites saudáveis no trabalho (22%) e a prática de técnicas de relaxamento (16%). A procura de ajuda profissional (14%) continua a ser o recurso com menor adesão.

Manuel Luiz, Managing Director e Partner da BCG em Lisboa, sublinhou que “o sucesso das empresas passa pelo bem-estar dos seus profissionais e, neste contexto, as organizações precisam de continuar a investir em iniciativas que busquem equilibrar os objetivos empresariais com as necessidades dos colaboradores, nomeadamente aquelas que ajudem a garantir a segurança psicológica de todos”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders