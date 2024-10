Mulheres na tecnologia continuam a ser mal pagas e sub-representadas

As profissionais do sexo feminino que trabalham no setor tecnológico continuam a sentir-se mal remuneradas e sub-representadas. Contudo, 68% olha com otimismo para a Inteligência Artificial e para a automação como ‘ferramenta’ de combate à desigualdade de género na indústria, conclui o “Woman in Tech Survey”, da Web Summit.

Neste estudo, 29,6% mais de mil mulheres inquiridas destacaram o financiamento como um “grande obstáculo” na altura de abrir um negócio, o que reflete a tendência global das start-ups lideradas por mulheres que lutam por garantir capital de risco.

Mais de metade notou também a falta de mulheres em papéis de liderança, com 51% a afirmar sentir-se “injustamente compensada” face aos homens. Além disso, mais de 75% das entrevistadas sinalizou o sentimento de que precisa de trabalhar mais do que os colegas do sexo masculino.

Equilibrar a carreira com a família constitui “um desafio crescente”: 49,1% partilhou sentir pressão para escolher uma ou outra, o que traduz um aumento de 7% face ao ano passado, segundo o inquérito, realizado durante o verão junto de mulheres que participaram no programa “Women in Tech” da Web Summit.

De acordo com esta análise, “o sexismo no local de trabalho continua a ser uma realidade para a maioria” já que 50,8% relatou tê-lo experienciado, “um número que tem apresentado poucas alterações nos últimos anos”, refere a Web Summit, salientando que, apesar disso, perto de 76% das entrevistadas afirmaram sentir-se capacitadas para assumir uma posição de topo.

Em termos globais, as entrevistadas identificaram “preconceitos de género inconscientes, o equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal, a escassez de modelos femininos, a síndrome do impostor, a falta de redes de apoio e dificuldades de financiamento como os desafios mais significativos”.

“Porque é que temos 1.000 start-ups fundadas por mulheres a juntarem-se a nós no Web Summit este ano, e por que razão este número continua a crescer? Esta é a questão que me ocorre quando vejo os resultados do inquérito que mostram que as mulheres ainda enfrentam os mesmos desafios”, diz a vice-presidente de Comunidade da Web Summit, Carolyn Quinlan, citada em comunicado, apontando ser “frustrante” ver que questões como o sexismo, remuneração injusta ou equilíbrio entre a carreira e a família “continuam a aparecer”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders