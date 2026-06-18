Cães-robôs vão reforçar segurança durante o Mundial de Futebol

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A segurança durante o Mundial de Futebol vai contar com uma parceria inovadora: cães-robôs. A iniciativa é da Hyundai que terá em alguns pontos estratégicos das competições quatro unidades customizadas de um robô quadrúpede desenvolvido pela Boston Dynamics, empresa de robótica que integrou o Grupo Hyundai há cinco anos.

Batizados de “Security Spot”, os robôs servirão de suporte às operações de segurança da FIFA no International Broadcast Centre, em Dallas, no Texas, e no MetLife Stadium, em Nova Jersey, dois locais estratégicos nas competições do Mundial que se realizam nos Estados Unidos.

De acordo com a empresa, participarão em inspeções de perímetro e vão ajudar as equipas de segurança a verificar situações potencialmente perigosas. O Spot pode ser controlado remotamente, percorrer terrenos irregulares, subir escadas, carregar sensores e transmitir informações para operadores humanos. O objetivo não é substituir as equipas de segurança, mas aumentar a capacidade de inspeção em locais de difícil acesso ou em situações que possam representar risco para o ser humano. Com uma ressalva: não fazem reconhecimento facial.

A Hyundai quer aproveitar o evento desportivo para demonstrar a utilidade prática da sua proposta robótica, com colocar robôs quadrúpedes numa operação real de segurança, visível para milhões de pessoas em todo o mundo.

Esta é mais uma faceta da parceria, que já acontece há quase três décadas, entre a Hyundai e a FIFA, este ano também como parceira Oficial de Robótica da FIFA. Contudo, além dos robôs a operação de mobilidade da empresa sul-coreana envolve o fornecimento de 994 veículos de passageiros e 506 autocarros para apoiar a logística nas 16 cidades-sede, dos três países - Estados Unidos, Canadá e México – que recebem o Mundial.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders