FIFA estreia sistema de avaliação de jogadores com recurso a IA

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O FIFA Power Rankings é a nova ferramenta que a FIFA vai implementar durante os jogos do Campeonato Mundial de Futebol que começaram esta semana no Estádio Azteca, na Cidade do México, opondo as equipas do México e da África do Sul.

Com base em inteligência artificial (IA) esta nova ferramenta, oferecida pela Aramco, vai permitir fazer uma avaliação individual dos jogadores com base nos dados de desempenho durante os jogos. Desta forma, e através de insights objetivos, pretende-se saber quais os jogadores que se destacam mais durante a competição.

Através do Power Rankings, os jogadores que atingirem o tempo mínimo em campo receberão notas de zero a dez em três áreas: ataque, criatividade e defesa. Já os guarda-redes, pela especificidade da função, serão analisados apenas com base em dois critérios: o desempenho com a posse da bola e a proteção do golo.

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A classificação será divulgada após a conclusão da primeira ronda da fase de grupos, ou seja, quando todas as equipas tiverem jogado uma vez, e a partir desse momento será atualizada após cada jogo.

A FIFA publicará uma classificação com os 100 melhores jogadores por categoria, que refletirá o desempenho quer por jogo, quer no Mundial como um todo. As pontuações serão disponibilizadas no máximo quatro horas após o apito final de cada jogo.

Desenvolvido por especialistas em futebol sob a orientação de Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal e atual Chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, o sistema utiliza os dados de desempenho líderes mundiais da FIFA para reconhecer as características e contribuições individuais dos jogadores de uma forma que as estatísticas tradicionais não conseguem.

“O desempenho não será mais julgado apenas por opiniões. Com o novo Power Rankings da FIFA, cada jogador será avaliado por meio de dados objetivos, abrangendo ataque, criatividade e defesa, estabelecendo um novo padrão global para o desempenho individual no futebol”, explicou Arsène Wenger em comunicado.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders