“A Taça é Nossa”: a canção viral de apoio à Seleção já tem videoclipe e conta com a participação de Diogo Piçarra

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Letra de ‘Vem, Mundial, a Taça é nossa’: a canção viral dos Homens do Barco

Tem sido uma verdadeira loucura nas redes sociais e a febre parece estar longe de abrandar. Depois de conquistar milhares de visualizações e de se transformar num dos hinos de apoio à Seleção Nacional rumo ao Mundial, a música "A Taça é Nossa" acaba de ganhar um videoclipe oficial no YouTube, com a participação especial de Diogo Piçarra.

O fenómeno começou de forma totalmente espontânea: um grupo de amigos, um passeio de barco e uma adaptação bem-humorada da icónica "Canção de Engate", de António Variações. O vídeo rapidamente tornou-se viral e passou das redes sociais para os arraiais populares de Lisboa, onde já foram vários os momentos captados com centenas de pessoas a cantar em coro o refrão de apoio à equipa das quinas.

Agora, o projeto dá mais um passo com o lançamento do videoclipe, que conta com a colaboração de Diogo Piçarra e promete levar ainda mais longe aquele que já é um dos maiores fenómenos virais deste verão.

Deixamos abaixo a letra completa da canção que está a conquistar os portugueses:

A Taça é nossa, de Portugal

A Taça é nossa, de Portugal

Diogo Costa na baliza

Ruben Dias a central

Nuno Mendes faz a linha

Defensores de Portugal

Vão trazer o Mundial

Vitinha e João Neves

No meio-campo a brilhar

Bruno passa para o Ronaldo

Só me apetece cantar

Só me apetece cantar

Vem, Mundial, a Taça é nossa, a Taça é nossa

A Taça é nossa, de Portugal

Eu confio no careca

Nunca vi melhor espanhol

E se ele me traz a taça

Até falo Portunhol

Até falo Portunhol

E o Cris está à espera

De se tornar um campeão

É a última jornada

Pelo Jota e o irmão

É agora o tudo ou nada

Vem, Mundial, a Taça é nossa, a Taça é nossa

A Taça é nossa, de Portugal