“A Taça é Nossa”: a canção viral de apoio à Seleção já tem videoclipe e conta com a participação de Diogo Piçarra

Tem sido uma verdadeira loucura nas redes sociais e a febre parece estar longe de abrandar. Depois de conquistar milhares de visualizações e de se transformar num dos hinos de apoio à Seleção Nacional rumo ao Mundial, a música "A Taça é Nossa" acaba de ganhar um videoclipe oficial no YouTube, com a participação especial de Diogo Piçarra.
O fenómeno começou de forma totalmente espontânea: um grupo de amigos, um passeio de barco e uma adaptação bem-humorada da icónica "Canção de Engate", de António Variações. O vídeo rapidamente tornou-se viral e passou das redes sociais para os arraiais populares de Lisboa, onde já foram vários os momentos captados com centenas de pessoas a cantar em coro o refrão de apoio à equipa das quinas.
Agora, o projeto dá mais um passo com o lançamento do videoclipe, que conta com a colaboração de Diogo Piçarra e promete levar ainda mais longe aquele que já é um dos maiores fenómenos virais deste verão.
Deixamos abaixo a letra completa da canção que está a conquistar os portugueses:
A Taça é nossa, de Portugal
A Taça é nossa, de Portugal
Diogo Costa na baliza
Ruben Dias a central
Nuno Mendes faz a linha
Defensores de Portugal
Vão trazer o Mundial
Vitinha e João Neves
No meio-campo a brilhar
Bruno passa para o Ronaldo
Só me apetece cantar
Só me apetece cantar
Vem, Mundial, a Taça é nossa, a Taça é nossa
A Taça é nossa, de Portugal
Eu confio no careca
Nunca vi melhor espanhol
E se ele me traz a taça
Até falo Portunhol
Até falo Portunhol
E o Cris está à espera
De se tornar um campeão
É a última jornada
Pelo Jota e o irmão
É agora o tudo ou nada
Vem, Mundial, a Taça é nossa, a Taça é nossa
A Taça é nossa, de Portugal