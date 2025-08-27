Miniaturas e tradição: uma Aldeia Típica que faz lembrar o Portugal dos Pequenitos

Portugal pode ser pequeno em dimensão, mas nunca faltam recantos para explorar: uma aldeia que parece parada no tempo, uma tradição escondida ou uma história para descobrir. Para quem gosta de passear, apreciar a cultura nacional ou se perde em detalhes da nossa história, há um lugar que merece visita obrigatória. Fica no Sobreiro, entre a Ericeira e Mafra, e chama-se Aldeia Típica de José Franco – um museu ao ar livre, de entrada gratuita, onde a tradição saloia ganha vida em tamanho real e em miniaturas.

À primeira vista, quem entra na Aldeia Típica pode até pensar que chegou a uma verdadeira aldeia portuguesa, com o moinho, as pequenas casas e as oficinas tradicionais. Mas este espaço é muito mais do que isso: é um marco entre as aldeias musealizadas do país e o reflexo de um sonho do oleiro José Franco, que ao lado da esposa, Maria Helena, ergueu uma homenagem à sua terra e à identidade saloia.

Conhecida também como Aldeia Saloia, a atração divide-se em três zonas principais. Numa delas, encontram-se recriações de oficinas, lojas e habitações típicas, onde se recordam os costumes e modos de vida dos camponeses da região. Noutra, pensada sobretudo para os mais novos, estão em destaque réplicas em miniatura de casas, profissões e atividades da zona, incluindo trabalhos agrícolas e de pesca – com direito ainda a um parque infantil de grandes dimensões.

Há também um museu dedicado ao próprio José Franco, falecido em 2009, que perpetua a história e o talento do oleiro. E porque nenhuma viagem está completa sem uma experiência gastronómica, a Aldeia oferece um restaurante com pratos típicos, uma loja de cerâmica que mantém viva a arte oleira e até uma padaria tradicional, onde o pão é feito como antigamente.

Horários e entrada