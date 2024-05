Neste incrível museu português há um barco que nos leva através de florestas tropicais

Efteling: o parque mágico onde vai querer ir no final do ano

Nem sempre ir ao museu parece ser o melhor plano para os tempos livres. Mas arriscamo-nos a dizer que isso é porque não está a ir aos museus certos. No Porto, há um incrível museu e parque temático que mais se assemelha a uma fenda no tempo que transporta quem por lá passa para o passado. O World of Discoveries é um espaço único, onde a diversão e a fantasia são garantidos.

É mesmo em frente à Alfândega do Porto, à beira do rio Douro, que se encontra a entrada para a cápsula do tempo que é o World of Discoveries. Desde 2014 que o museu interativo e parque temático dá a conhecer a jornada dos navegadores portugueses que, noutros tempos, desbravaram os oceanos do mundo em busca de novos recantos.

O World of Discoveries é o sítio ideal para os mais novos, mas também os adultos ficam a ganhar com uma visita a este espaço do norte do país.

O museu está dividido por quatro salas que ajudam a mergulhar de cabeça na história do passado português. O primeiro espaço é o “Intentos e Inventos”, onde os visitantes exploram os modelos de navegações que eram utilizados na época, podendo interagir com os instrumentos de navegação. Depois entra-se na sala “Mundos” com globos 4D que mostram as divisões no mundo ao longo dos anos.

A jornada histórica continua na sala “Coberta da Nau” que recria o ambiente a bordo das embarcações da época dos descobrimentos, enquanto o estaleiro naval ao lado mostra como os barcos ganhavam forma.

A aventura não termina aqui. Na verdade, ganha novos contornos na sala “Embarque” onde os visitantes entram num barco que os leva por vários destinos sem nunca saírem do Porto. De Portugal ao Brasil, passando pelo Cabo das Tormentas e por florestas tropicais, revive-se os feitos dos navegadores portugueses e vai percebendo-se a sua importância na história mundial.

A visita completa demora entre 1h30 e 2h e a entrada no museu custa 11 euros para crianças entre os 4 e os 12 anos e 17 euros para adultos. Pessoas com mais de 65 anos e estudantes pagam 14 euros. Há preços especiais para quem comprar os bilhetes online. O World of Discoveries está aberto de terça a sexta-feira, das 10h às 18h e fins de semana e feriados, das 10h às 19h.