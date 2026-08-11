Sem planos para esta quarta-feira? Museus e monumentos nacionais têm entrada gratuita, mas só para alguns

Fonte: Lusa

Se tem entre 12 e 29 anos, esta quarta-feira pode ser uma boa oportunidade para conhecer alguns dos monumentos mais emblemáticos de Portugal sem gastar um euro.

No dia 12 de agosto, vários museus, monumentos e palácios nacionais vão abrir as portas gratuitamente aos jovens, numa iniciativa da Museus e Monumentos de Portugal (MMP) para assinalar o Dia Internacional da Juventude.

A gratuitidade aplica-se aos equipamentos da rede da MMP que estejam abertos ao público nesse dia. E há alguns nomes incontornáveis na lista.

Dos Jerónimos à Torre de Belém

Em Lisboa, entre os espaços abrangidos estão o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Panteão Nacional e o Palácio Nacional da Ajuda.

Fora da capital, também será possível aproveitar a iniciativa para visitar locais como o Palácio Nacional de Mafra, o Convento de Cristo, em Tomar, os mosteiros da Batalha e de Alcobaça ou a Fortaleza de Sagres.

São alguns dos espaços históricos e patrimoniais mais relevantes do país, incluindo monumentos classificados como Património Mundial da UNESCO. A lista, no entanto, tem uma condição importante: a entrada gratuita aplica-se apenas aos espaços que estejam efetivamente abertos ao público no dia 12.

Nem todos os museus estão abertos

Vários equipamentos da rede nacional encontram-se atualmente encerrados devido a obras de reabilitação e conservação financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

É o caso, por exemplo, do Museu Nacional de Arqueologia, do Museu Nacional do Traje, do Museu Nacional de Arte Antiga, do Museu Nacional do Azulejo e do Museu Nacional do Teatro e da Dança. em Lisboa.

Também estão temporariamente encerrados o Museu de Lamego e o Museu Rainha D. Leonor, em Beja. Há, contudo, reaberturas recentes. O Museu Nacional da Música, que esteve encerrado desde outubro de 2023, voltou a receber visitantes numa nova localização, em Mafra, em novembro de 2025.

Já a Torre de Belém reabriu em maio deste ano, depois da conclusão das obras financiadas pelo PRR.

Quem pode aproveitar?

A iniciativa é destinada a jovens entre os 12 e os 29 anos, que terão entrada gratuita nos espaços da rede MMP abrangidos pela iniciativa e que estejam abertos no dia 12 de agosto. A MMP gere atualmente 37 museus, monumentos e palácios nacionais, distribuídos por 21 cidades e vilas.

Para quem estiver a pensar aproveitar o dia para visitar um destes espaços, a recomendação é simples: confirmar previamente se o local escolhido está aberto e quais as condições de acesso.

Há ainda outra forma de entrar de graça

A iniciativa de 12 de agosto junta-se ao Acesso 52, o regime que permite a cidadãos portugueses e residentes em Portugal usufruírem de 52 dias de entrada gratuita por ano em museus, monumentos e palácios abrangidos.

Para utilizar este regime, os residentes em Portugal devem apresentar o Cartão de Cidadão na bilheteira, sendo cada entrada gratuita contabilizada no total dos 52 dias anuais.

A continuidade do Acesso 52 está atualmente em avaliação pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.