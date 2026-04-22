Viagem imersiva de barco faz deste museu português um dos mais originais do mundo

Piscinas flutuantes e areia branca: esta praia é um sonho e é elogiada por quem a visita

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Mesmo em frente à Alfândega do Porto, junto ao rio Douro, há um lugar onde a história ganha vida de forma surpreendente. Desde 2014, o World of Discoveries tem levado visitantes a reviver a epopeia dos navegadores portugueses, numa experiência que mistura conhecimento, tecnologia e emoção.

A ideia mantém-se em 2026: mergulhar numa experiência imersiva onde o presente e a história se cruzam a cada passo.

Uma experiência imersiva (mesmo para quem “não gosta de museus”)

O percurso divide-se por diferentes áreas temáticas que ajudam a compreender o período dos Descobrimentos. Logo no início, em “Intentos e Inventos”, exploram-se instrumentos de navegação e modelos das embarcações da época. Segue-se “Mundos”, onde globos interativos mostram como o planeta foi sendo revelado ao longo dos séculos.

A experiência continua na “Coberta da Nau”, uma recriação envolvente do ambiente vivido a bordo, complementada por um estaleiro naval que mostra como nasciam os navios que mudaram a história.

A grande surpresa: viajar… sem sair do Porto

É na fase final que tudo ganha outra dimensão. Na sala “Embarque”, os visitantes entram num barco que os leva numa viagem por vários destinos históricos.

Entre cenários que vão de Portugal ao Brasil, passando pelo Cabo das Tormentas e por ambientes tropicais, a sensação é a de fazer parte da aventura. É aqui que o museu deixa de ser apenas informativo e se torna verdadeiramente memorável.

Preços e informações atualizadas para 2026

A experiência completa continua a durar entre 1h30 e 2 horas.

Preços (atualizados):

Adultos: desde 18€

Crianças: desde 12€

Estudantes: desde 15€

Seniores: desde 15€

Bilhete família (2 adultos + 1 criança): desde 45€

Bilhete família (2 adultos + 2 crianças): desde 56€

O World of Discoveries mantém-se como uma das experiências culturais mais envolventes da cidade, ideal para famílias, mas também para quem procura um programa diferente, com história e emoção à mistura.

Percorra a galeria acima para ver a experiência.