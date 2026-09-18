“Descansa, lenda”: estrela da música e TV morre com apenas 44 anos e deixa quatro filhos

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O rapper britânico Sway DaSafo morreu aos 44 anos, depois de enfrentar um linfoma. O músico, vencedor de um MOBO Award e conhecido também pela participação em Top Boy, está a ser alvo de várias homenagens por parte de amigos, fãs e outros artistas.

A notícia foi avançada pelo The Sun, que refere que Sway morreu depois de uma batalha contra a doença. Os MOBO Awards confirmaram, entretanto, a morte do rapper numa declaração, lamentando profundamente a perda e sublinhando que o artista terá sempre um lugar especial na história dos prémios.

Sway também entrou em Top Boy

Além da carreira no hip-hop, Sway DaSafo também teve uma participação na televisão. O músico interpretou Ross Rosten nos primeiros episódios de Top Boy, segundo o The Sun.

O rapper fez ainda aparições nos filmes The Grind e The Chase.

A notícia da morte levou também Kadeem Ramsay, ator de Top Boy, a prestar homenagem ao músico. “Descansa, lenda”, escreveu.

“Uma verdadeira lenda e pioneiro do rap britânico”

Kreams, amigo de Sway, também reagiu à morte nas redes sociais. Segundo o The Sun, disse estar devastado com a notícia e descreveu o rapper como “uma verdadeira lenda e pioneiro do rap britânico”.

Kreams revelou ainda que tinha mantido contacto recentemente com Sway, numa altura em que ambos enfrentavam problemas de saúde.

Na mesma publicação, acrescentou que o músico deixa dois filhos e duas filhas e deixou uma mensagem de apoio à família.