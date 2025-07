Nadador-salvador de 23 anos detido por alegada violação em campo de férias

Um nadador-salvador de 23 anos foi detido por suspeitas de violação num campo de férias religioso no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A notícia foi comunicada pelo Daily Mail, que cita autoridades locais e o comunicado do próprio campo. A detenção ocorreu a 21 de julho, no Aeroporto JFK, quando o jovem tentava embarcar num voo internacional. Estava nos Estados Unidos com um visto de trabalho temporário, ao abrigo de um programa de intercâmbio de verão.

A alegada agressão sexual ocorreu no Camp Quinipet, um campo de férias operado pela Igreja Metodista Unida, localizado em Shelter Island. O crime foi denunciado às autoridades um dia antes da detenção. A direção do campo confirmou que o episódio teve lugar entre sessões do campo, numa altura em que não havia crianças presentes no local. As mesmas fontes garantem que a vítima não era uma participante do campo, embora não tenham revelado a sua identidade.

O jovem foi acusado de violação em primeiro grau e de obstrução criminal da respiração, uma acusação associada ao ato de sufocar ou estrangular. Foi imediatamente levado para o centro de detenção do condado de Suffolk, onde permanece sob fiança fixada em 150 mil dólares em numerário, ou 200 mil em caução bancária. O tribunal ordenou ainda a entrega do passaporte e determinou que, caso seja libertado, o arguido deverá permanecer no estado de Nova Iorque enquanto o processo estiver em curso.

As autoridades envolveram diversas forças na detenção, incluindo a polícia local, a Procuradoria do Condado de Suffolk e agentes da Segurança Interna. Um pedido de ordem de proteção foi emitido a favor da vítima. As investigações prosseguem e não foram divulgados mais detalhes sobre o processo judicial em curso.

A administração do Camp Quinipet enviou uma carta às famílias a informar sobre o caso. Reafirmou o compromisso com a segurança de todos os que passam pelo campo e garantiu que está a cooperar com as autoridades. Por se tratar de um processo criminal em curso, optaram por não prestar declarações adicionais.