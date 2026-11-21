O antigo internacional português entrou nos «entas» com uma festa de arromba, rodeado pela mulher, Daniela Martins, pelos três filhos e por amigos. O número 17, símbolo da carreira do craque, não faltou à celebração.

Luís Nani completou 40 anos na passada terça-feira, 17 de novembro, e decidiu assinalar a entrada numa nova década de vida em grande estilo. O antigo craque da Seleção Nacional, do Manchester United e do Sporting CP reuniu família e amigos numa festa de arromba, marcada pelo preto e dourado, por muitos sorrisos e por momentos especiais.

Foi o próprio Nani quem partilhou os registos da celebração nas redes sociais, dando aos seguidores um vislumbre de uma noite que teve todos os ingredientes de uma grande festa. E, entre os detalhes que mais chamaram a atenção, houve um que não podia faltar: o número 17, que acompanhou o futebolista ao longo de uma carreira recheada de conquistas.

Um bolo especial e uma festa de preto e dourado

O enorme bolo de aniversário foi um dos grandes protagonistas da noite. Decorado em tons de preto e dourado, tinha estampado o nome Nani e o número 17, uma referência à camisola que se tornou uma das imagens de marca do antigo internacional português.

O número 40 também não passou despercebido, assinalando a nova etapa de vida do craque.

A decoração seguiu a mesma linha elegante, com o espaço inteiramente vestido de preto e dourado. Até os convidados aderiram ao ambiente, com os seus visuais a acompanhar as cores escolhidas para a ocasião.

Uma celebração pensada ao pormenor, mas que teve na família e nos amigos os seus elementos mais importantes.

«Mais um aniversário 🎂 Uma noite de festa em grande estilo, com família e amigos. Não podia desejar melhor!», escreveu Nani na legenda da publicação que fez no Instagram.

As imagens mais especiais foram as de família

Entre a festa, os convidados e os detalhes da decoração, houve momentos que conquistaram especialmente os seguidores: as imagens de Nani ao lado da mulher, Daniela Martins, e dos três filhos.

O antigo futebolista surgiu sorridente, rodeado pelas pessoas que lhe são mais próximas, numa celebração que mostrou um lado mais íntimo da sua vida.

As fotografias das filhas mais novas foram particularmente especiais. Catarina e Beatriz surgem em registos pouco habituais, uma vez que o casal raramente partilha imagens das meninas nas redes sociais.

Também Lucas, o filho mais velho, chamou a atenção. O adolescente está cada vez maior e não passou despercebido aos olhos dos seguidores, que acompanharam o crescimento da família ao longo dos últimos anos.

Nani e Daniela Martins estão juntos há vários anos. O casal oficializou a relação em dezembro de 2019 e tem três filhos: Lucas, Catarina e Beatriz, que nasceu em janeiro de 2025.

A família tem sido uma presença constante nos momentos mais importantes da vida do antigo jogador, que não esconde o orgulho que sente pelos filhos.

Amigos e caras conhecidas também marcaram presença

A festa contou ainda com a presença de amigos e familiares, bem como de algumas figuras conhecidas.

Entre os convidados estiveram o músico Virgul e Paulo Battista, acompanhado pela mulher.

A caixa de comentários da publicação encheu-se rapidamente de mensagens de parabéns e de elogios ao antigo internacional português.

«O maior!», «Grande festa!» e «Mereces o melhor» foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

Houve também quem não resistisse a recordar o futebolista que brilhou nos maiores palcos do futebol europeu.

«Para sempre o melhor número 17», escreveu um dos fãs, enquanto outro deixou um desejo que muitos adeptos certamente partilham: «Parabéns grande craque! Continua a jogar que ainda brilhas muito».

Nuno Gomes, antigo companheiro de Nani na Seleção Nacional, também fez questão de assinalar a data, deixando uma mensagem simples, mas especial: «Parabéns, amigo».

Uma surpresa que recordou os melhores momentos dos 40 anos

A noite ficou ainda marcada por uma surpresa preparada para o aniversariante.

Nani foi presenteado com um vídeo que reuniu alguns dos momentos mais marcantes dos seus 40 anos de vida, numa viagem que passou também pelos tempos áureos da carreira futebolística.

As imagens recordaram a trajetória de um jogador que conquistou títulos em Inglaterra, brilhou ao serviço da Seleção Nacional e fez parte de uma das páginas mais importantes da história recente do futebol português.

Foi precisamente com a camisola de Portugal que viveu um dos momentos mais emocionantes da carreira: a conquista do Campeonato da Europa, em 2016.

Nani terminou a carreira profissional em dezembro de 2024, aos 38 anos, depois de mais de duas décadas dedicadas ao futebol. O último clube que representou foi o Estrela da Amadora, onde regressou a Portugal para a última etapa enquanto jogador.

Agora, aos 40 anos, o antigo extremo parece aproveitar uma nova fase da vida, mais dedicada à família, aos amigos e a novos projetos.

De Amadora para os maiores palcos do futebol mundial

Nascido a 17 de novembro de 1986, na Amadora, Luís Carlos Almeida da Cunha, conhecido mundialmente como Nani, começou a destacar-se no futebol ainda jovem.

Depois de passar pelo Real Massamá, chegou ao Sporting CP, onde se formou e deu os primeiros passos no futebol profissional. As suas exibições despertaram rapidamente a atenção de grandes clubes europeus.

Em 2007, transferiu-se para o Manchester United, numa altura em que o futebolista português Cristiano Ronaldo já brilhava em Inglaterra.

Em Old Trafford, Nani viveu uma das fases mais marcantes da carreira. Conquistou quatro títulos da Premier League, duas Taças da Liga inglesa e a Liga dos Campeões, em 2008. Ao serviço do clube inglês, disputou 230 jogos e marcou 41 golos.

O regresso ao Sporting, em 2014, voltou a aproximá-lo dos adeptos portugueses. Seguiram-se passagens por clubes como Fenerbahçe, Valência, Lazio, Orlando City, Veneza, Melbourne Victory e Adana Demirspor, antes de terminar a carreira no Estrela da Amadora.

Mas foi ao serviço da Seleção Nacional que Nani escreveu uma das páginas mais bonitas da sua história.

O campeão europeu que nunca esqueceu o número 17

Nani estreou-se pela Seleção A em 2006 e tornou-se uma das figuras importantes da equipa nacional durante mais de uma década. Em 2016, integrou a equipa que conquistou o primeiro Campeonato da Europa da história de Portugal, numa final frente à França, em Paris.

Depois da saída de Cristiano Ronaldo por lesão, foi Nani quem assumiu a braçadeira de capitão, ajudando a equipa a conquistar um título que ficará para sempre na memória dos portugueses.

Terminou a carreira internacional com 112 jogos e 24 golos pela Seleção Nacional. Ao longo dos anos, o número 17 tornou-se uma referência incontornável da sua identidade futebolística. E foi precisamente esse número que voltou a surgir no bolo de aniversário, numa ligação simbólica entre o jogador que encantou os adeptos e o homem que celebrou agora 40 anos de vida.

Uma carreira de sucesso, uma família que continua a crescer e uma noite rodeada de quem mais importa. Foi assim que Nani entrou nos «entas», com a mesma alegria e energia que marcaram tantos dos seus momentos dentro e fora dos relvados.