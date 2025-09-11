Facebook Instagram
Dinheiro

NASA Space Apps Challenge em Lisboa para encontrar soluções para desafios espaciais

Durante dois dias, o desafio NASA International Space Apps Challenge 2025 espera encontrar soluções inovadoras no desenvolvimento de apps espaciais

Link To Leaders
Há 2h e 47min
Aproveite as sobras do jantar e não deite fora: faça estes croquetes de arroz e carne no forno

Outros artigos:

A segunda edição do NASA Space Apps Challenge Lisboa está marcada para os dias 4 e 5 de outubro, na Atlântica-Instituto Universitário. Trata-se de um hackathon (maratona tecnológica) que desafia estudantes, programadores, cientistas e cidadãos de todos os campos de atividade a criar sua própria equipa de aplicações espaciais, ou a juntar-se a uma equipa existente, para trabalhar nos desafios apresentados e encontrar soluções para problemas globais, nacionais, regionais ou locais usando dados abertos da agência espacial norte-americana.

Há lugar para equipas presenciais (no campus da Fábrica da Pólvora de Barcarena, em Oeiras) e online para os participantes poderem dar vida aos seus projetos. Os jurados locais avaliarão as apresentações num pitch, e selecionarão o projeto que irá à competição global.

Embora o desenvolvimento de apps possa ser dominante na competição, as soluções também podem ser desenvolvidas em diversos formatos. Os principais são: visualização de dados ou princípios científicos ou simulações; mapas interativos; projeto de máquinas, veículos; ideias para facilitar a vida no espaço; ou ideias para aumentar o conhecimento público sobre a exploração espacial, entre outros.

As candidaturas estão a decorrer e embora o método recomendado seja competir em equipa, os indivíduos também podem trabalhar e competir sozinhos.

A par do hackathon de programação, o NASA Space Apps Challenge também vai realizar as Jornadas Aeroespaciais e várias palestras durante os dois dias do evento.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

RELACIONADOS
Aproveite as sobras do jantar e não deite fora: faça estes croquetes de arroz e carne no forno
É verdade que o pão torrado engorda menos? Nutricionista esclarece mito
Especialista em Educação Física desfaz mito: "Caminhar 10 mil passos por dia não é exercício"
TVI Pass está a dar convites duplos para ir ver o espetáculo de Filipe La Féria (e habilitar-se a ganhar uma viagem a Roma!)
Tem 94 anos e é uma inspiração: são estes os exercícios que esta mulher faz para se manter ativa
Mais Vistos
00:02:59
Big Brother
Catarina Miranda dá conselho a Afonso mas a reação não é a esperada
tvi
00:07:46
Dois às 10
Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»
tvi
00:00:36
Big Brother
Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral
tvi
00:01:44
Big Brother
Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»
tvi
Destaques IOL
Treinadora
Tem 94 anos e é uma inspiração: são estes os exercícios que esta mulher faz para se manter ativa
Ambientador
Dizem que este ambientador da Mercadona equivale a um de 300 euros que é o mais desejado
Mercadona
Blush e lip gloss iguais aos da Hailey Bieber chegam às prateleiras da Mercadona
Saúde
Mãos e pés frios de manhã podem dizer muito sobre o seu estado de saúde. Especialista explica
Mais Lidas
Pedro Barroso
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Big Brother
Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz
tvi
Alexandra Lencastre
Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs
Míssil russo
Míssil russo que atingiu prédio do governo em Kiev continha dezenas de peças americanas e europeias, muitas fabricadas recentemente
cnn
Dois às 10
Diga adeus aos dentes amarelos com este chá
tvi
Famosos
Rúben Neves quebra o silêncio sobre polémica relacionada com a viúva de Diogo Jota: "Escolha tão infeliz"
selfie