NASA Space Apps Challenge em Lisboa para encontrar soluções para desafios espaciais

A segunda edição do NASA Space Apps Challenge Lisboa está marcada para os dias 4 e 5 de outubro, na Atlântica-Instituto Universitário. Trata-se de um hackathon (maratona tecnológica) que desafia estudantes, programadores, cientistas e cidadãos de todos os campos de atividade a criar sua própria equipa de aplicações espaciais, ou a juntar-se a uma equipa existente, para trabalhar nos desafios apresentados e encontrar soluções para problemas globais, nacionais, regionais ou locais usando dados abertos da agência espacial norte-americana.

Há lugar para equipas presenciais (no campus da Fábrica da Pólvora de Barcarena, em Oeiras) e online para os participantes poderem dar vida aos seus projetos. Os jurados locais avaliarão as apresentações num pitch, e selecionarão o projeto que irá à competição global.

Embora o desenvolvimento de apps possa ser dominante na competição, as soluções também podem ser desenvolvidas em diversos formatos. Os principais são: visualização de dados ou princípios científicos ou simulações; mapas interativos; projeto de máquinas, veículos; ideias para facilitar a vida no espaço; ou ideias para aumentar o conhecimento público sobre a exploração espacial, entre outros.

As candidaturas estão a decorrer e embora o método recomendado seja competir em equipa, os indivíduos também podem trabalhar e competir sozinhos.

A par do hackathon de programação, o NASA Space Apps Challenge também vai realizar as Jornadas Aeroespaciais e várias palestras durante os dois dias do evento.

